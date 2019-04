Preşedintele destituit a fost transferat într-o închisoare "Bashir a fost transferat in timpul noptii in inchisoarea Kober din Khartoum", a declarat acest membru al familiei, cerand sa nu-i fie dezvaluita identitatea, din motive de securitate.



Omar al-Bashir, 75 de ani, a fost pana acum detinut de militari intr-un loc necunoscut, dupa arestarea care a urmat destituirii sale de catre armata, dupa patru luni de proteste.



Potrivit martorilor, numeroase efective de soldati si de membri ai gruparilor paramilitare au fost desfasurate miercuri in sectorul in care se afla aceasta inchisoare, in nordul capitalei.



Manifestantii sudanezi,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sudanez destituit Omar al-Bashir a fost transferat in noaptea de marti spre miercuri intr-o inchisoare din Khartoum, a anuntat pentru AFP un apropiat al fostului sef de stat inlaturat de la putere de armata, in 11 aprilie, in urma unei ample miscari de contestare

- Presedintele sudanez destituit Omar al-Bashir a fost transferat in noaptea de marti spre miercuri intr-o inchisoare din Khartoum, a anuntat pentru AFP un apropiat al fostului sef de stat inlaturat de la putere de armata, in 11 aprilie, in urma unei ample miscari de contestare populara, informeaza…

- Presedintele sudanez destituit Omar al-Bashir a fost transferat in noaptea de marti spre miercuri intr-o inchisoare din Khartoum, a anuntat pentru AFP un apropiat al fostului sef de stat inlaturat de la putere de armata, in 11 aprilie, in urma unei ample miscari de contestare populara, informeaza…

- Intr-o intalnire de urgenta, joi, armata sudaneza a decis sa il destituie pe presedintele Omar al-Bashir care se afla la conducerea tarii de peste 30 de ani si cabinetul sau de ministri, informeaza ziarul Al-Hadath. Potrivit presei, unii ministri si rude ale sefului statului au fost arestati.

- Intr-o intalnire de urgenta, joi, armata sudaneza a decis sa il destituie pe presedintele Omar al-Bashir care se afla la conducerea tarii de peste 30 de ani si cabinetul sau de ministri, informeaza ziarul Al-Hadath. Potrivit presei, unii ministri si rude ale sefului statului au fost arestati.

- Televiziunea de stat din Sudan a informat joi ca fortele armate vor face un anunt important in curand, fiind speculat ca ar putea avea loc o lovitura de stat impotriva presedintelui Omar al-Bashir, cel care se afla la conducerea tarii de 30 de ani, scrie Reuters. Conform unor surse neidentificate…

- Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a declarat joi, la Antena 3, ca a depus la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) un denunț impotriva Procurorului General, Augustin Lazar, cu privire la cazul disidentului anticomunist Iulius Filip.„E formulat denuntul in numele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dispus ca dispozitivul militar antiterorist 'Sentinelle' sa fie mobilizat sambata intr-o maniera ''consolidata'' la manifestatiile ''vestelor galbene'', pentru a proteja cladirile oficiale si alte ''puncte fixe'', informeaza miercuri agentiile dpa si AFP.Dupa…