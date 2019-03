Stiri pe aceeasi tema

- Ea va supune pentru a treia oara votului deputatilor acordul convenit cu UE si respins de doua ori de Camera Comunelor, in special din cauza clauzei de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeza. Daca acordul trece in final de acest pas, Theresa May le va solicita liderilor europeni o scurta amanare…

- ''Am avut deja o motiune de cenzura. Se pare ca guvernul isi va prezenta din nou propunerile in parlament in saptamana care vine. Presupun ca va fi infrant din nou, intregul proces pe care il conduce este contracronometru. Cred ca in acel moment o motiune de cenzura ar fi potrivita. Si atunci va…

- In motiune a fost inclusa optiunea pentru o scurta amanare a Brexitului, pana pe 30 iunie, daca pana pe 20 martie Camera Comunelor voteaza totusi un acord, sau pentru o amanare mai lunga daca impasul persista. Orice amanare trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie…

- Parlamentarii britanici voteaza joi patru amendamente la motiunea propusa de premierul Theresa May pentru amanarea Brexitului, dupa ce zilele trecute au respins atat acordul convenit de sefa executivului cu UE cat si varianta unui Brexit fara acord, scrie Reuters. În moţiune a fost inclusă…

- Premierul Theresa May ar putea fi demisa in cazul in care Acordul Brexit pe care l-a negociat cu Uniunea Europeana va fi respins din nou de Camera Comunelor, afirma doi membri de rang inalt din Partidul Conservator."Daca votul va decurge intr-un mod care va insemna ca politica fata de care…

- Premierul Theresa May le-a cerut marti parlamentarilor britanici sa trimita un mesaj Bruxellesului ca vor sustine acordul ei de Brexit daca planul privind evitarea unei frontiere dure pe insula Irlanda va fi inlocuit, relateaza Reuters. "Astazi avem sansa de a arata Uniunii Europene de ce va fi nevoie…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic, in cazul neaprobarii documentului existand riscul ca intregul proces al Brexitului sa fie cuprins…

- Comisia Europeana (CE) a reiterat luni ca liderii europeni nu vor renegocia acordul retragerii incheiat cu Guvernul britanic si ca isi continua pregatirile in vederea unui eventual Brexit fara acord, relateaza...