- Presedintele Academiei Romane, Ionel Valentin Vlad, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a grabit, joi, sa critice modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala, deși acestea nu au ajuns sa fie discutate nici macar in Comisia parlamentara. Intr-un comunicat de presa, DNA sustine ca modificarile Codurilor Penale dezbatute in Comisia Speciala…

- O tanara de 25 de ani a murit, marti seara, dupa ce a fost impinsa de o femeie pe linia de metrou, in statia Dristor 1. Politia Capitalei a dispus ca politistii sa patruleze in toate statiile de metrou miercuri dimineața. Suspecta, identificata prin sistemul de supraveghere video, este in varsta de…

- Agresorul batranului de 71 de ani, lovit cu pumnul in ochi, sambata, in fața Guvernului, in timpul protestului, este cunoscut cu tulburari psihice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a și pensionat. Sandel Matei, alias Sandy, are 43 de ani, este nascut in București și este pensionat pe…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Un pacient a cazut duminica dimineața de la etajul patru al Spitalului Județean Valcea. Barbatul, in varsta de 68 de ani, s-a prabușit pe podul dintre doua corpuri de cladire ale spitalului, unde a ramas blocat. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru salvarea pacientului. Angajații Inspectoratului…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a dispus verificari cu privire la modul in care structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și-au indeplinit atribuțiile ce le revin, conform legii, in urma conflictului dintre protestatarii din Piața Victoriei și angajații Primariei Capitalei,…

- Guvernul va decide, in sedinta de miercuri, majorarea salariului minim brut pe tara de la 1.450 la 1.900 de lei, a transmis Executivul intr-un comunicat de presa. “Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este…

- Ambasada Marii Britanii la București provește cu atenție procesul de modificare a legilor justiției desfașurat in Parlamentul Romaniei, precizand ca „este responsabilitatea Romaniei sa decida cu privire la legislatia proprie, in conformitate cu Constitutia si cu procedurile parlamentare”. „Speram ca…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a remediat in mod diplomatic mesajul Departamentului de Stat al SUA transmis, luni seara, prin vocea purtatorului de cuvant, care a provocat un val de indignare de la București. Rex Tillerson a vorbit despre relația dintre statele europene și SUA, facand trimiteri…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Meteorologii au emis pentru luni și marți o prognoza speciala pentru municipiul București ce vizeaza ploi insemnate cantitativ, acumulari de apa de 30-35 de litri/metrul patrat și vant puternic. “Incepand de luni (27 noiembrie) și pana in dupa-amiaza zilei de marți (28 noiembrie) va ploua continuu și…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Stela Popescu a murit. Marea actrița a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Actrița Stela Popescu a fost gasita decedata, joi, la domiciliul sau, a declarat coordonatorul SMURD București, medicul Bogdan Oprița, citat de Agerpres. “Acum 20 de minute (ora 15.56 – n.r.) a fost gasita decedata la…

- Poate sa sune ca o știre despre puteri magice, dar nu este cazul, deși rețeta lui face „magie” in ceea ce inseamna sanatatea noastra. Ingredientele sucului natural Melissimo, pe care deja il gasim (din fericire!) in tot mai multe locații din București și, in curand, in rețelele marilor comercianți,…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul “Teldrum”, a anunțat, marți, DNA, intr-un comunicat de presa. Redam in continuare comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca va refuza invitația președintelui Klaus Iohannis, atat la parada de 1 Decembrie, cat și la recepția de la Cotroceni. Tariceanu a explicat extrem de clar și care sunt motivele ce stau la baza refuzului sau.…

- Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a transmis, sambata, intr-un comunicat de presa, ca acceptul retragerii titlurilor sale, din 2015, nu este scris de el si nici semnat pana la aceasta ora. El a acuzat faptul ca medicii nu sunt lasati sa prezinte rapoartele despre starea Regelui Mihai.…

- Compania spaniola Atradius, activa in domeniul asigurarilor de credit comercial a anunțat miercuri deschiderea unei sucursale in București, continuand procesul de extindere la nivel internațional. Avand sediul in cladirea SkyTower, amplasata in nordul Capitalei, Atradius Romania ofera servicii de asigurare…

- UPDATE Aproape 1.000 de protestatari au inlaturat gardurile instalate de Jandarmerie in Piața Victoriei și au plecat, pe Bulevardul Kiseleff – care a fost inchis traficului rutier -, in marș, spre sediul PSD. Protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii, care nu voiau sa-i lase sa plece spre sediul PSD,…

- Directorul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, a afirmat ca, in urma unui control, la un hypermarket din Bucuresti s-au depistat 108 kilograme de citrice pe a caror eticheta de productie apare E233, o substanta care, folosita in cantitati peste medie, poate cauza…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat (TSD) care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa “saboteze” reformele. Dragnea a menționat, printre altele, ca PSD…

- Procurorii Parchetului General conduși de Augustin Lazar au clasat dosarul deschis in urma sesizarii Direcției Naționale Anticorupție cu privire la inregistrarile cu procurorul șef Laura Codruța Kovesi aparute in presa. Anunțul a fost facut vineri de reprezentanții Parchetului General, intr-un raspuns…

- Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative privind modificarea Legilor justiției, acuzandu-l voalat pe ministrul Tudorel Toader ca i-a indus in eroare pe oficialii…

- Un accident rutier extrem de grav s-a produs, marți seara, in București, cel puțin o tanara fiind decedata. Poliția incearca sa prinda un șofer care ar fi fugit de la fața locului. Un accident de circulație s-a produs, marți seara, in cartierul Baicului, din Capitala, intre mai multe mașini care au…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, a participat marți la deschiderea conferinței anuale Microsoft Summit, care are loc in București. Ambasadorul a ținut un discurs orientat spre zona de business, fara sa faca vreo referire la scandalurile penale care au dus in ultimii ani la punerea sub acuzare…

- Șoferul unei camionete a lovit bicicliști și trecatori marți in Manhattan, omorand opt persoane, dintre care șase straini, și ranind alte 11, in primul atentat comis la New York dupa 2001, potrivit agențiilor de presa internaționale. Printre cele opt persoane decedate se afla cinci argentinieni și un…

- Un miner este dat disparut și trei au fost raniți, luni dimineața, intr-o deflagrație care s-a produs pe o galerie a minei Uricani, din Valea Jiului, exploatarea subterana fiind in procedura de inchidere. Potrivit prefectului județului Hunedoara, Fabius Kiszlely, trei mineri au fost gasiți și au fost…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit, marți dupa-amiaza, atenționarea nowcasting Cod galben de vant puternic pentru municipiul București pana la ora 23.00. Potrivit meteorologilor, intre orele 18.00 – 23.00, in zona Capitalei se vor semnala intensificari ale vantului care temporar vor…

- Mihaela Ramona Beldie, procurorul DNA care instrumenteaza dosarul „Insula Belina” – atat de controversat, in primul rand, prin prisma greșelilor, inclusiv de incadrarea a faptelor, facute de anchetator – a scapat de sancțiuni, in septembrie 2013, dupa ce a dezvaluit, intr-o conferința de presa, identitatea…

- Procurorii DIICOT deruleaza, joi, ample acțiuni contra unul clan de camatari, desfașurand 29 de percheziții in București, Ilfov și Prahova. Potrivit procurorilor, incepand cu anul 2014, liderul clanului interlop, Ștefan Petre, zis Fane, persoana foarte potenta financiar, administrator al mai multor…

- Prețurile apartamentelor vechi cu trei camere din Bucuresti au continuat sa creasca in septembrie, inregistrand un avans de 8% ( 6.100 de euro) in ultimul an, una dintre cele mai mari cresteri anuale din ultimii trei ani, potrivit indexului imobiliar al ZF. Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti…

- Un atentat terorist a avut loc, sambata dupa-amiaza, in capitala Angliei, Londra, dupa ce un individ a intrat cu mașina intr-o mulțime de oameni. Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat pe trotuarul din fața Muzeului de Istorie Naturala din Londra, informeaza sambata presa locala,…

- Romania ramane statul membru care inregistreaza cel mai mare deficit de colectare de TVA, de 37,2%, aceasta traducandu-se intr-o suma neincasata de aproximativ 7,7 miliarde de euro, potrivit unui comunicat de presa al companiei de consultanța PwC, care citeaza un studiu al Comisiei Europene, ce cuprinde…

- Naty Badea, producator la Antena 3 si sora lui Mircea Badea, va lansa, sambata, la Brașov, primul volum de poezii, „Sunt aici!”, dupa ce a fact-o la București. Naty Badea a anunțat evenimentul de la Brașov pe pagina sa de Facebook. „Sunt Aici! Sambata, 14 octobrie 2017, la exact o luna de la evenimetul…

- Hans Klemm, Ambasadorul SUA la București, i-a replicat vineri ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care ii reproșase cu o zi in urma ca nu are studii de drept, ca este specializat in economie, știința care se bazeaza pe ”fapte și statistici”, iar progresele Romaniei in lupta anticorupție pot fi cuantificate.…

- Ministrul pentru Brexit, David Davis, a declarat, joi, ca Marea Britanie va avea libertatea sa introduca vize pentru romani, polonezi sau bulgari, dupa despartirea de Blocul comunitar, relateaza Euractiv.com. In cadrul unei conferinte de presa sustinute impreuna cu negociatorul sef al UE pentru Brexit,…

- Patru adulți și un copil au fost raniți grav, vineri dimineata, intr-un accident rutier in care au fost implicate trei mașini, pe Drumul National 1, la iesirea din localitatea Poligrafu spre Bucuresti. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, un copil de 6 ani este incarcerat,…