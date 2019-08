Stiri pe aceeasi tema

- Comunicatul precizeaza ca intalnirea a fost amanata sine die in urma 'speculatiilor' legate de posibila semnare a unui acord cu privire la migratie, care ar acorda Guatemalei statutul de 'tara sigura', unde migrantii care ar dori sa ajunga in SUA ar face demersurile de azil.Guvernul guatemalez,…

- Operatiunea a avut loc in municipalitatea Concepcion del Oro cand fortele de securitate, folosind echipamente de detectie cu raze X, au descoperit mai multe persoane care calatoreau in remorca, a precizat ministerul intr-un comunicat.Cei 51 de straini, inclusiv 21 de minori, originari din…

- 'Avem o desfasurare totala, de la Garda Nationala pana la membri ai armatei, de aproape 15.000 de oameni in nordul tarii', a declarat ministrul intr-o conferinta de presa in prezenta presedintelui mexican Andres Manuel Lopez Obrador. Intrebat despre posibilitatea pentru armata si Garda Nationala…

- ''Recomandarea mea respectuoasa ar fi ca intalnirea sa aiba loc in septembrie (...) Vrem sa facem un bilant al acordului si am putea face acest lucru impreuna'', a declarat Lopez Obrador in conferinta sa de presa cotidiana. Obrador, care si-a preluat mandatul la 1 decembrie, nu a avut nicio intrevedere…

- 'Saptamana viitoare ICE (Autoritatea federala de Imigratie si Granite din SUA) va incepe sa expulzeze milioane de straini ilegali care au intrat in mod fraudulos in Statele Unite', a indicat presedintele american. 'Ei vor fi trimisi inapoi la fel de repede precum au sosit', a adaugat el. Trump…

- Ebrard a precizat ca acest corp va fi compus din politia federala, militari ai infanteriei si marina. Ministrul a spus ca vor fi de asemenea trimisi la frontiera '825 de functionari ai Institutului National de Migratie'. Pana atunci, 'nu este suficient personal si aceasta este o mare problema' in…

- Armata SUA va instala corturi in apropiere de frontiera cu Mexicul pentru a gazdui temporar migranti adulti, a caror supraveghere va fi asigurata de Departamentul Securitatii Interne (DHS), a anuntat, miercuri, Pentagonul. Secretarul interimar al Apararii, Patrick Shanahan, "a aprobat cererea DHS, care…

- Secretarul interimar al Apararii, Patrick Shanahan, 'a aprobat cererea DHS, care i-a fost trimisa la 9 mai, de a ridica instalatii temporare pentru a gazdui cel putin 7.500 de migranti adulti retinuti', a precizat intr-un comunicat un purtator de cuvant al Pentagonului, comandantul Chris Mitchell.…