Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Politia din California a fost apelata pentru un atac armat care a avut loc la un bar din apropierea orasului Los Angeles. Presa locala a declarat ca cel putin 30 de focuri de arma au fost trase in club, in zona Thousand Oaks. Potrivit rapoartelor, numeroase persoane au fost ranite dar nu este…

- Din pacate nu mai avem astazi reperul care s-a incercat in anii ‘90 in Romania, anume organizarea profesiei care sa stabileasca macar cateva repere de deontologie, a declarat senatorul PSD Robert Cazanciuc.

- Primele proiecte ale afacerilor mici si mijlocii in Bulgaria, care au primit sprijin financiar din partea Chinei, vor fi demarate chiar de anul viitor, a declarat pentru presa ministrul presedintiei bulgare a Consiliului UE, Liliana Pavlova, potrivit CHASA24 , citata de Rador.

- Artizani din Romania și Bulgaria iși expun produsele pe esplanada Teatrului Național in week-end. Evenimentul face parte din proiectul FairDeal, care se incadreaza in programul Interreg VA Romania-Bulgaria, program finanțat de Uniunea Europeana (din Fondul European de Dezvoltare Regionala -FEDR). ...

- Exista suficient material ADN de la locul crimei in Ruse, unde a fost gasita jurnalista de 30 de ani, ucisa cu bestialitate, Victoria Marinova, moderatoare a unei emisiuni si director administrativ al postului de televiziune TVN de la Ruse, iar criminalul va fi descoperit. Asta s-a inteles din afirmatiile…

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa, referitoare la transportul public de calatori din municipiul Brașov, ca exista mai multe proiecte pentru dezvoltarea și eficientizarea acestuia. „Printre ideile expuse de domnia sa a figurat și ideea punerii la dispoziția…

- Ofiterii de politie scotieni s-au deplasat in Europa de Est pentru a se asigura ca nu vor pierde sursele de informatii despre rutele drogurilor, traficul de persoane si crima organizata, dupa Brexit, potrivit Rador, care citeaza The Times . Ei au facut vizite in Slovacia, Romania si Polonia pentru a…

- Sefii diplomatiilor din Bulgaria, Grecia, Romania si Croatia s-au intalnit la New York, in cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii generale a ONU, potrivit Novini. Seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, a precizat ca Romania va continua ceea ce Bulgaria a inceput cu succes in cadrul presedintiei…