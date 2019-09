Stiri pe aceeasi tema

- Ceilalți actori nominalizați pentru acest premiu au fost Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) și Milo Ventimiglia (This is Us). Premiul pentru cel mai bun rol feminin intr-un serial drama a fost caștigat de…

- "Fleabag" a fost desemnat cel mai bun serial de comedie la cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizata duminica seara la Los Angeles, relateaza AFP si Reuters. La categoria "cel mai bun serial de comedie" au fost nominalizate productiile "Barry", "Fleabag", "Russian…

- Phoebe Waller-Bridge a fost desemnata cea mai buna actrita distribuita in rolul principal dintr-un serial de comedie, datorita interpretarii sale din productia TV "Fleabag", la gala premiilor Primetime Emmy 2019, organizata duminica seara la Los Angeles, potrivit site-ului oficial al evenimentului.…

- Gala de decernare a premiilor Primetime Emmy 2019 a început duminica noapte (luni, ora 03:00, ora României, n.r.) la Microsoft Theater din Los Angeles, scrie Mediafax. Premiile Primetime Emmy se acorda, în general, în duminica ce precede debutul sezonului de toamna la televiziunile…

- Pregatirile au inceput sambata pentru un schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, a anuntat televiziunea de stat rusa, difuzand imagini cu autocare care ies pe poarta inchisorii Lefortovo din Moscova, informeaza AFP potrivit Agerpres "Autocarele au parasit inchisoarea Lefortovo in cadrul pregatirilor…

- Un nou record turistic la Cernobil. 75.000 de turiști au vizitat zona de excludere a centralei nucleare, atrasi de legenda "orasului-fantoma Pripiat" Turismul in zona de excludere a centralei atomice ucrainene de la Cernobal, unde in urma cu 33 de ani a avut loc cea mai mare catastrofa nucleara…

- O echipa de cercetatori britanici a contribuit la producerea unei bauturi spirtoase fara radioactivitate, numita "Vodka ATOMIK", pe baza unor cereale recoltate in situl Cernobal (Ucraina), contaminat de accidentul de la centrala nucleara din 1986, a informat joi Universitatea din Portsmouth citata de…

- Ultimul sezon al serialului HBO a primit 32 de selectii, cele mai multe primite vreodata de un serial intr-un singur an, iar productia Amazon Prime, 20. Intre serialele care se regasesc in lista se numara „Killing Eve" - actritele Jodie Comer si Sandra Oh au fost nominalizate la aceeasi categorie,…