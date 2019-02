Stiri pe aceeasi tema

- Henri de Orleans, conte de Paris și pretendent la tronul Franței, a murit la varsta de 85 de ani, luni, a anunțat fiul acestuia, Jean d'Orleans, potrivit closermag.fr, conform Mediafax.Fiul acestuia, Jean de Orleans, in varsta de 53 de ani, a publicat, luni, un mesaj pe contul sau de pe rețeaua…

- Actrita franco-britanica Kristin Scott Thomas va deschide cea de-a 44-a editie a ceremoniei premiilor Cesar, care va avea loc la 22 februarie in sala Pleyel din Paris, a anuntat luni Academia de Arta si Tehnica Cinematografica, citata de AFP, informeaza News.ro.Premiile Cesar, care recompenseaza…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a anuntat duminica seara ca intentioneaza sa ceara rapid Frantei alti fosti militanti de extrema stanga condamnati pentru crima, dupa arestarea in Bolivia a lui Cesare Battisti, multa vreme protejat de Paris, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Ma…

- Ministrul Finantelor a participat joi la Forumul economic franco-roman de la Paris organizat de Ministerul francez al Economiei si Finantelor, cel mai mare eveniment economic din cadrul Sezonului Cultural Franta-Romania. In deschiderea evenimentului, Eugen Teodorovici, impreuna cu omologul…

- Doi membri ai grupului „Vestele Galbene” au fost condamnați, luni, la 3 luni de inchisoare. Ei au fost arestați la un protest, sambata seara, in orașul Puy-en-Velay, aflat in centrul Franței. In acea noapte, oamenii, nemulțumiți de creșterea prețurilor carburanților, au dat foc cladirii prefecturii.…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite Michelle Obama a anuntat duminica anularea deplasarilor sale la Paris si Berlin prevazute pentru aceasta saptamana pentru a asista la funeraliile fostului presedinte George H.W. Bush, decedat vineri la varsta de 94 de ani, relateaza AFP si dpa. "Este…

- Alte câteva zeci de protestatari au fost arestați de poliția belgiana dupa ce au incendiat și distrus cel puțin doua autovehicule ale forțelor speciale. Potrivit Reuters, care citeaza poliția belgiana, la protest au participat peste 500 de persoane. Prim-ministrul Belgiei,…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…