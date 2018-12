Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia guvernamentala ia in calcul data de 19 decembrie pentru adoptarea unei OUG pe amnistie si gratiere, potrivit unor surse politice care au declarat acest lucru pentru G4Media . Ele spun ca a fost luata in calcul saptamana dinaintea Craciunului,...

- „Daca nu va ințelege toate aceste lucruri și va risca orice, inclusiv viitorul copiilor sai și ai noștri, semnand cel mai anti-romanesc și nociv act normativ de la 1989 și pana astazi, sub pretextul unui "PUNCT ZERO", marcat insa nu de ȚARA, ci de HOȚI, atunci acel prim-ministru va fi, cu siguranța,…

- Liderul USR, Dan Barna, i-a cerut presedintelui Iohannis sa participe la toate sedintele de Guvern din luna decembrie, cu scopul de a bloa o eventuala ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. „Adevarul“ a scris in urma cu cateva zile ca Guvernul planuieste sa adopte ordonanta salvatoare inainte…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, vineri, ca trebuie „trasa o linie alba” in domeniul justitiei, iar pentru realizarea acestui lucru nu exista alta masura decat ordonanta privind amnistia...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca o eventuala ordonanta de urgenta a guvernului privind amnistia si gratierea ar declansa ”o criza politica fara precedent”” si a facut apel la politicienii din PSD ca sa impiedice adoptarea unui astfel de demers.

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au evitat joi, la Alba Iulia, sa dea un raspuns tranșant in ceea ce privește posibilitatea ca guvernul sa dea vreo ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere, pe motiv ca sunt preocupați de Centenar sau și-au exprimat deja poziția…

- Vicepremierul Paul Stanescu le-a transmis colegilor, la sedinta CEX al PSD de vineri, ca este nevoie in An Centenar de amnistie si gratiei, iar acestea ar trebuie sa fie realizate prin procedura parlamentara, nu printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

- „Este foarte discutabil. Atata vreme cat noi nu am stabilit, nu am decis, nici macar nu am discutat in partid un astfel de subiect, sau nu ne-am aplecat cu foarte mare atentie asupra lui, socotesc ca nu este oportun", a declarat marti, la Parlament, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, intrebat…