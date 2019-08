Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru britanic Boris Johnson a acceptat propunerea de a se intalni cu liderul irlandez, Leo Varadkar, pentru a discuta despre Brexit și Irlanda de Nord, a anuntat publicatia The Sunday Telegraph citand surse din Guvernul britanic, potrivit Reuters, scrie Mediafax."Marea Britanie…

- Viorica Dancila este propunerea votata si in ședința BPN al partidului, cu doar doua voturi impotriva. Gabriela Firea a renunțat la candidatura. In cadrul CEX, intre Paul Stanescu și președintele PSD a existat un schimb tensionat de replici, Paul Stanescu spunand ca nu crede in șansele lui…

- Liderul socialist spaniol Pedro Sanchez a esuat marti, dupa cum se anticipa, in prima tentativa de a obtine sprijinul parlamentului pentru a forma guvernul, iar acum are la dispozitie doua zile pentru a incerca sa ajunga la un acord cu formatiunea Podemos (stanga radicala) inainte de un al doilea vot,…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca victoria solida a coalitiei sale de guvernamant in Camera superioara a parlamentului (Dieta) in urma alegerilor care au avut loc duminica arata ca alegatorii sustin dezbaterea asupra propunerii sale de revizuire a Constitutiei pacifiste posbelice, relateaza…

- Viorica Dancila a prezentat, marți, in PE, bilanțul Președinției Romaniei la Consiliul UE. Premierul a vorbit in fața unei sali goale, arata pe Facebook liderul PMP Eugen Tomac, care a postat și un clip video."In fata unei sali goale, Dancila se adreseaza acum Parlamentului European, abordand…

- Parlamentarii din Republica Moldova s-au reunut intr-o ședința extraordinara, convocata de Blocul ACUM și fracțiunea PSRM. Aceasta, in condițiile in care deputatii Blocului ACUM si cei din Partidul Socialistilor vor semna un acord potrivit caruia Maia Sandu urmeaza sa fie numita premier, scrie digi24.ro…

- Profitând de dorinta de alternanta si de elanul ecologist al alegerilor europene, social-democratii danezi au câstigat miercuri alegerile legislative, în timp ce populistii de dreapta care au impus timp de doua decenii politici stricte privind migratia au înregistrat un regres…

- Premierul danez, liberalul Lars Lokke Rasmussen, si-a recunoscut miercuri seara infrangerea in alegerile parlamentare castigate de social-democrati, anuntand ca joi va prezenta demisia guvernului sau, transmit Reuters si AFP. "Dragi prieteni, Partidul Liberal a avut un mare rezultat la alegeri, dar…