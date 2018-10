Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a multumit lui Nikki Haley, ambasadoarea SUA la ONU care tocmai si-a dat demisia, pentru sprijinul sau pentru Israel si pentru faptul ca a luptat impotriva "ipocriziei" in cadrul organizatii, relateaza marti Reuters. "As vrea sa-i multumesc ambasadoarei Nikki Haley, care a condus lupta lipsita de compromisuri impotriva ipocriziei la ONU, si in numele adevarului si dreptatii tarii noastre", a postat Netanyahu pe Twitter. Nikki Haley, considerata de multi femeia cea mai vizibila din administratia lui Donald Trump, a anuntat marti ca demisioneaza, spre surprinderea…