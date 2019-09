Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul la final de mandat Justin Trudeau a anuntat miercuri dizolvarea Camerei Comunelor, dand startul campaniei pentru alegerile legislative din Canada din 21 octombrie, relateaza AFP. Liderul liberal, care candideaza pentru un al doilea mandat, s-a intalnit cu guvernatoarea generala…

- Liderul FSLI, Aurel Cornea, a anuntat astazi ca bugetarii vor picheta sediul Parlamentului in 15 septembrie si vor face o greva generala de o zi, in 5 octombrie, refuzand apoi sa se implice in organizarea alegerilor prezidentiale, nemultumiti de form...

- Citește și: Bianca Andreescu, dupa triumful de la US Open: "Am visat la acest moment" Serena Williams, dupa ce a pierdut finala de la US Open: "Cred ca puteam sa fiu mai Serena " Simona Halep a felicitat-o pe Bianca Andreescu: "Romania este foarte mandra de tine" Premierul Canadei a felicitat-o…

- Premierul Canadei a felicitat-o pe Bianca Andreescu: Ai facut o tara foarte mandra, conform News.ro.Justin Trudeau, premierul Canadei, a felicitat-o pe Bianca Andreescu, prima jucatoare canadiana care a castigat un grand slam, US Open. Primarul din Mississauga, suburbia orasului Toronto, unde…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marți seara ca Partidul Conservator va depune o moțiune pentru convocarea de alegeri anticipate, dupa ce opoziția a obținut controlul asupra agendei Parlamentului, fapt ce ar putea sa-i permita blocarea unui potențial Brexit fara acord. “Nu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca premierul Viorica Dancila incearca sa-i momeasca pe parlamentarii din ALDE cu promisiunea acordarii funcției de președinte al Senatului, pe care o deține Tariceanu in momentul de fața. ”Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in…

- Mario Dion, comisarul canadian pentru etica și conflicte de interes, a publicat un raport pe cazul SNC Lavalin din care reiese ca premierul e vinovat de încalcarea legii, scrie Financial Times. „Dupa ce a examinat probele și mai multe principii fundamentale legale și constituționale legate…

- „Am impresia ca vorbiți de franghie in casa spanzuratului pentru ca sunteți susținatorii al unui președinte care a imparțit Romania intre alegatorii lui și penali, intre pesediști și restul lumii. Al unui președinte care lipsește cu saptamanile de la slujba, iar cand revine sporadic inventeaza teme…