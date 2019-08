Stiri pe aceeasi tema

- NASA a deschis o ancheta pentru ceea ce ar putea fi prima infractiune comisa in spatiu, a anuntat, sambata, New York Times, relateaza AFP, conform news.ro.Astronauta Anne McClain este acuzat de uzurpare de identitate si acces nepermis la datele financiare ale sotiei sale in timp ce se afla…

- Astronauta Anne McClain recunoaste ca a accesat acel cont bancar de la bordul ISS, insa neaga ca ar fi comis astfel o infractiune, potrivit The New York Times. Fosta ei sotie, Summer Worden, ar fi depus o plangere oficiala la Federal Trade Commission. Anne McClain a revenit pe Terra la finalul unei…

- NASA investigheaza o acuzație potrivit careia o astronauta a accesat de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS) contul bancar al soției sale – de care s-a desparțit in 2018 -, intr-un dosar ce ar viza prima infracțiune comisa in spațiu, informeaza BBC, citat de Agerpres. Astronauta…

- NASA investigheaza in momentul actual prima infracțiune comisa in spațiu al unei femei astronaut. In ce consta ilegalitatea comisa și cum s-a putut permite așa ceva? Chiar astronauta a facut dezvaluiri despre evenimentul pe care il neaga cu vehemența. Prima infracțiune din spațiu.Ce a facut o astronauta?…

- NASA investigheaza o acuzatie potrivit careia o astronauta a accesat de la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) contul bancar al sotiei sale - de care s-a despartit in 2018 -, intr-un dosar ce ar viza prima infractiune comisa in spatiu, informeaza BBC. Astronauta Anne McClain recunoaste…

- Ecoul creației enesciene este tot mai amplificat de explorari artistice dintre cele mai diverse și mai inedite, de noi inițiative asociate Festivalului Internațional ,,George Enescu”, eveniment muzical de anvergura internaționala dedicat marelui compozitor și violonist virtuoz roman, George Enescu.…

- Noul Aston Martin Valkyrie nu mai este un secret dupa ce un prototip pre-serie si-a facut debutul sau public si dinamic in fața unei mulțimi entuziasmate, chiar inainte de Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii , care a avut loc acum cateva ore.Masina hibrida cu 1.176 de CP, condusa de pilotul…

- Dupa aparitia sa mai devreme in China , iata ca a fost prezentat acum oficial. Cu un design extrovertit si mai sportiv, noul BMW X1 facelift se prezinta la mijloc de cariera a generatiei actuale si adauga un nou capitol la povestea de succes in derulare a modelului Sports Activity Vehicle. Noua actualizare…