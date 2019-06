Stiri pe aceeasi tema

- BRIGHTON-MANCHESTER CITY 1-4. Murray a deschis scorul pentru Brighton in minutul 27, insa "cetatenii" au revenit prin Aguero '28, Laporte '38, Mahrez '63 si Gundogan '72. La Brighton, Florin Andone a intrat pe teren in minutul 67, in locul lui Murray. Manchester City a mai castigat campionatul…

- Echipa care va caștiga titlul de campioana a Angliei se decide astazi, in ultima etapa din Premier League, la sfarșitul meciurilor Brighton - Manchester City și Liverpool - Wolves. In clasament, City are 95 de puncte, iar Liverpool, 94. Ambele partide vor incepe la ora 17.00 și vor fi transmise in direct…

- Liverpool și Manchester City continua lupta umar la umar pentru titlul din Anglia. Vineri, 26 aprilie Liverpool - Huddersfield 5-0 Trupa de pe Anfield a marcat cel mai rapid gol din istorie in Premier League: Nabi Keita a deschis scorul dupa numai 15 secunde. Liverpool a stabilit și un nou record de…

- Liverpool a facut instrucție cu Huddersfield, ultima clasata din Premier League, impunându-se cu 5-0 într-o partida contând pentru etapa 36 a campionatului. Trupa lui Jurgen Klopp a facut din nou schimb de locuri cu Manchester City, care are însa un meci mai puțin disputat. Golurile…

- Liverpool și Manchester City continua lupta pentru titlul din Premier League. "Cormoranii" au câștigat disputa de pe teren propriu cu Chelsea, scor 2-0, în timp ce trupa lui Guardiola s-a impus pe terenul lui Crystal Palace, scor 3-1. Liverpool e lider în clasament, cu doua…

- Manchester United a câștigat partida cu West Ham United, scor 2-1, în etapa cu numarul 34 din Premier League. Victoria "diavolilor" a venit în urma a doua lovituri de la 11 metri, ambele transformate de Paul Pogba.Pogba a înscris de la punctul cu var în minutele…