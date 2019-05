Pregătiri la Blaj pt. ceremonia de beatificare a 7 episcopi greco-catolici Pregatiri la Blaj pt. ceremonia de beatificare a 7 episcopi greco-catolici Papa Francisc Foto: Arhiva. Opt ecrane de mari dimensiuni vor fi amplasate pe Câmpia Libertatii si unul în Piata 1848 astfel încât pelerinii prezenti duminica la Blaj sa poata urmari în cele mai bune conditii ceremonia de beatificare a sapte episcopi martiri, oficiata de catre Papa Francisc. Mitropolia Româna Unita cu Roma, Greco-Catolica a anuntat ca pe Câmpia Libertatii vor exista puncte de prim-ajutor si toalete ecologice. Pelerinii… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala blajeana a pus la dispozitia pelerinilor doua harti cu spatiile special amenajate pentru parcarea autoturismelor și autocarelor cu care vor sosi pelerinii sa-l intampine pe Papa Francisc. La Blaj sunt așteptați la 2 iunie 2019 peste 50.000 de pelerini care doresc sa-l intampine…

- Noua milioane de lei au fost alocați de catre Guvern din rezerva bugetara pentru vizita Papei Francisc, din care aproape doua milioane sunt pentru evenimentul considerat punctul culminant al acestei vizite, adica liturghia pe Campia Libertatii din Blaj, ocazie cu care va avea loc ceremonia de beatificare…

- Guvernul a alocat noua milioane de lei din rezerva bugetara pentru vizita Papei Francisc, din care aproape doua milioane sunt pentru evenimentul considerat punctul culminant al acestei vizite, adica liturghia pe Campia Libertatii din Blaj, ocazie cu care va avea loc ceremonia de beatificare a sapte…

- Primaria Municipiului Blaj ofera, incepand de luni, bilete gratuite de acces pe Campia Libertatii pentru locuitorii orasului care doresc sa participe la Sfanta Liturghie ce va fi oficiata de catre Papa Francisc in 2 iunie. Biletele sunt disponibile la Centrul de Informare Turistica din Parcul "Avram…

- Incepand cu data de 22 aprilie, Primaria municipiului Blaj va oferi bilete gratuite de acces pentru blajenii care doresc sa participe la Sfanta Liturghie oficiata de Papa Francisc pe Campia Libertații din Blaj, care se va desfașura pe 2 iunie 2019. Acestea vor fi disponibile la Centrul de Informare…

- Ceremonia de beatificare a celor sapte episcopi ai Bisericii Greco-Catolice din tara noastra care au murit in inchisorile comuniste in perioada 1950-1970 va avea loc in 2 iunie pe Campia Libertatii din Blaj si va fi prezidata de catre papa Francisc, eveniment la care sunt asteptati zeci de mii de pelerini.…

- Astazi, 25 martie 2019, Sfantul Scaun a comunicat noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Conform comunicatului, duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in diferite locuri din Romania…

- Langa Cluj va fi amenajat cel mai mare parc industrial din Transilvania Foto: Arhiva. În judetul Cluj ar urma sa fie amenajat cel mai mare parc industrial din Transilvania. Acesta va fi localizat în Floresti, o comuna aflata în apropiere de Autostrada Transilvania…