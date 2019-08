Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care merg pe Autostrada Soarelui catre București sunt avertizați sa fie atenți in zona Valu lui Traian din judetul Constanta, deoarece o mașina a luat foc și arde cu fum dens, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic al Politiei Romane sfatuieste șoferii care se deplaseaza pe Autostrada…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti ndash; Ploiesti, la kilometrul 47 100 de metri, in zona localitatii Puchenii Mari, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. In urma impactului, trei persoane…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, la kilometrul 47+100 de metri, in zona localitatii Puchenii Mari, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. La fata locului au ajuns…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, din cauza unor lucrari se vor institui restrictii de circulatie dupa cum urmeaza: in perioada 22.07 25.07.2019, intre orele 21.00 06.00, pe DN 67, km 195 000 198 764m, circulatia se va realiza alternativ…

- Minivacanta de Rusalii a inceput !Traficul s-a desfasurat ieri cu dificultate pe DN1. Pe Valea Prahovei s-au format coloane de masini pe sensul de urcare spre munte, in zona Comarnic si Busteni.Centrul Infotrafic din Inspectoratului General al Politiei Romane a anuntat ca s-a circulat in conditii de…

- Traficul se desfasoara cu dificultate pe DN1. Pe Valea Prahovei s-au format coloane de masini pe sensul de urcare spre munte, in zona Comarnic si Bușteni, conform Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie…

- Patru masini au fost implicate intr-o coliziune, duminica dupa amiaza, pe DN1, la iesirea din Azuga, iar traficul in zona accidentului este ingreunat, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Nu au fost inregistrate victime in urma ciocnirii dintre cele patru…

- Pe DN1 B, in Valea Calugareasca, pe sensul de mers catre Ploiesti, de la km. 22 la km.16, din cauza apei pe carosabil se circula in coloana. Pe sensul catre Buzau, coloana in miscare de la km 17 la km 18+500', precizeaza IPJ Prahova. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…