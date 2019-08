Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, in jurul orelor 19:30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca numita Matei Doina, in varsta de 71 de ani, din Ploiesti, ar fi plecat in mod voluntar de la adresa de domiciliu si nu a mai revenit.Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu astazi,…

- Miercuri, 31 iulie, in jurul orei 14.30, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati ca la data de 30 iulie o minora de 13 ani, din Baia Mare, a plecat voluntar de la domiciliu si nu s-a mai intors, anunta IPJ Maramures. De indata s-a constituit echipa operativa si s-au…

- Politistii prahoveni au efectuat, marti, 11 perchezitii pe raza judetului Prahova si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de amenintare si violare de domiciliu, informeaza IPJ Prahova citat de Agerpres.roAu fost puse in executare 10 mandate de aducere.Politisti din cadrul Sectiei de Politie nr.…

- La data de 7 iulie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Novaci a fost sesizati prin apelul 112 de un barbat, din comuna Baia de Fier, cu privire la faptul ca fiica sa minora, ROMANESCU ALEXANDRA MARIA, de 14 ani, ar fi plecat voluntar de la domiciliu și pana in prezent nu a mai revenit.…