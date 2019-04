Stiri pe aceeasi tema

- O eleva a declansat o ancheta epidemiologica in judetul Tulcea, deoarece fata, nestiind ca este bolnava de tuberculoza, a continuat sa mearga la scoala si la centrul social unde facea voluntariat.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca procesul in care a fost trimis in judecata de DNA este o "inscenare" ca urmare a recomandarilor facute in cadrul MCV si ca este "foarte amarat" sa vada ca "practici specifice unei procuraturii…

- Doi militari americani au fost ucisi in cursul unei operatiuni in Afganistan, au anuntat autoritatile militare din SUA si misiunea NATO Resolute Support din aceasta tara, potrivit cotidianului The New York Post.Soldatii americani au fost atacati in cursul unei misiuni, vineri. Citeste…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, cu antecedente penale, din Campulung Muscel, a fost arestat preventiv, dupa ce a batut si violat o femeie de 68 de ani. Barbatul crezuse ca scapa fugind in strainatate, dar s-a inselat.

- Doi adolescenti palestinieni, in varsta de 14 si, respectiv, 18 ani, au fost ucisi vineri de tiruri al armatei israeliene in Fasia Gaza in timpul unor ciocniri si manifestatii de-a lungul barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de France…

- Proiectul prevede amenzi de 5% din cifra de afaceri aplicate unei firme, in cazul in care aceasta include in contracte clauze abuzive. Insa, deseori, caracterul abuziv al unei taxe este decis de instanța. Semnalul de alarma a fost tras zilele acestea de catre firma de consultanța Deloitte,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat duminica, cu ocazia ceremoniilor de marcare a 75 de ani de la sfarsitul asediului asupra Leningradului, spiritul 'de necucerit' al acestui oras, unde cel putin 800.000 de civili au murit in timpul blocadei de 872 de zile impuse de armata nazista, relateaza…