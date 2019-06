Practică specială pe Aeroportul din Caransebeş Practica speciala pentru aviatie difera de cea normala, iar elevii de la Liceul „Max Ausnit” sunt privilegiati in acest sens pentru ca autoritatile europene in domeniu le-au autorizat aceasta practica. „Mai exact, elevii vor demonta un avion, vor invata despre refolosirea pieselor, iar pe parcurs il vor monta la loc. Practica aceasta le intareste capacitatea de a lucra pe avioane si elicoptere. In acest sens avem parteneriat cu Romaero, iar urmatorul stagiu de practica il vom face la un atelier specializat“ ne-a spus administratorul SC Aeroportul din Caransebes, Gabriel Olariu. Tototdata,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, Bianca nu a reușit sa se claseze in apropierea podiumului. Ea s-a clasat pe locul 30, fiind invinsa pe tabloul de 32 de catre Ewa Trzebisnka (Polonia), scor 9-15. Pana in aceastra faza, Bianca a inregistrat trei victorii și tot atatea infrangeri in grupele preliminare și a eliminat-o…

- Chiar daca nu se discuta deschis despre acest fapt, lucrurile au inaintat, iar zilele trecute a venit și confirmarea de la Federația Romana de Fotbal, totul facandu-se dupa noile reglementari ale UEFA. Șapte categorii UTA a avut de trecut testul a nu mai puțin de șapte categorii de…

- Mesajul de tip Ro Alert a fost primit de catre cei care se afla in localitațile Halmagiu, Varfurile, Halmagel și Pleșcuța. Pentru aceste localitați a fost emis un cod portocaliu de vreme severa valabil pentru duminica dupa masa. Meteorologii se așteapta ca in zonele menționate mai sus sa aiba loc…

- Evenimentul a fost organizat de Asociația Alergotura și Petro Vaselo Winery, iar concurenții au putut participa la trei curse: 5, 14 și 28 de kilometri. „Aceasta este a V-a ediție de Trail Run Petrovaselo. Facem o tradiție din ieșirea pe dealurile Banatului, prin paduri, prin sate…

- „Partea dinspre Pipirig a strazii Tudor Vladimirescu și intreaga strada: dupa ce a fost executata aceasta strada am și renunțat la a mai asfalta strazile cu utilaje proprii, folosim utilajele din dotarea SPIR doar pentru intervenții de reparații superficiale și de plombare a strazilor din…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Si tot sute de parinti au asistat bucurosi si cu emotii de neimaginat la festivitatea de depunere a juramantului organizata de Scoala de politie de frontiera Avram Iancu. Oficiali locali si din Capitala ai Politiei de frontiera, dar si oficiali locali si judeteni au fost invitati la…

- Este vorba de unul dintre proiectele cele mai asteptate la Hollywood, desi asa cum se obisnuieste nu se cunosc prea multe detalii despre noul film al lui Nolan. Surse apropiate productiei au relevat ca este vorba de “un colosal film de actiune” si ca va fi difuzat pe ecranele Imax.…