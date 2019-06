Stiri pe aceeasi tema

- Patru suspecti vor fi acuzati pentru doborarea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, trei dintre ei de nationalitate rusa, potrivit declaratiilor anchetatorilor internationali de miercuri, procesul avand loc in Olanda, in luna martie a anului viitor.

- Parchetul olandez va inculpa patru suspecti pentru ucidere în cadrul anchetei asupra zborului MH17 doborât în 2014 deasupra estului Ucrainei de catre o racheta ruseasca, iar procesul lor va începe în martie 2020, au

- Parchetul olandez va inculpa patru suspecti pentru ucidere in cadrul anchetei asupra zborului MH17 doborat in 2014 deasupra estului Ucrainei de catre o racheta ruseasca, iar procesul lor va incepe in martie 2020, au anuntat miercuri familii ale victimelor, potrivit AFP. 'Va avea loc un proces…

- Anchetatori urmeaza sa anunte saptamana viitoare proceduri judiciare impotriva unor suspecti in legatura cu doborarea zborului MH17, apartinand companiei aeriene Malaysia Airlines, in estul Ucrainei, potrivit presei olandeze, relateaza Reuters.Avionul a fost doborat la 17 iulie 2014 in teritorii…

- Echipa comuna de investigatie (JIT) care ancheteaza asupra prabusirii zborului MH17 doborat deasupra Ucrainei de o racheta in 2014 va dezvalui noi concluzii saptamana viitoare, la aproape cinci ani dupa tragedie, a anuntat vineri JIT, informeaza Agerpres.Citește și: Comisia Europeana a DESCOPERIT!…

- La data de 12.06.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciului Teritorial Galati impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati au organizat o actiune in vederea destructurarii…

- Guvernul ucrainean a interzis companiei de stat Naftogaz sa majoreze pretul gazelor naturale pentru consumatori, a declarat miercuri premierul Volodimir Groisman, o masura care va fi apreciata de alegatori, dar ii va nemultumi pe creditorii internationali ai Ucrainei, transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Oficiali ai guvernelor din Australia si Olanda s-au intalnit cu omologii lor din Rusia pentru a discuta privind cine este responsabil de doborarea din 2014 a zborului Malaysian Airlines 17, a informat Stef Blok, ministrul de Externe olandez, scrie Reuters.