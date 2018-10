Povestea romancei de 16 ani care s-a clasat in top la concursul international de muzica i-SiNG 2018

Stiri pe aceeasi tema

- 100 de elevi de liceu si studenti cu rezultate academice deosebite din Bucuresti, Constanta si Prahova au fost selectati pentru a beneficia de burse in valoare totala de 100,000 USD, in cadrul programului dezvoltat de KMG International. Numele castigatorilor pot fi regasite pe pagina oficiala a programului.…

- Un motociclist in varsta de 26 de ani a decedat lovit de un autoturism condus de un sofer in varsta de 64 de ani, preot, care nu a acordat prioritate de trecere, pe DN 41, in localitatea Baneasa din judetul Giurgiu.Purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu, a declarat sambata, pentru AGERPRES,…

- Adresat elevilor claselor IX-XII, din Sectorul 4, evenimentul, al carui punct de start/sosire se va afla in zona Cafeneaua Actorilor, va avea pe langa partea de concurs si una de promovare a conceptelor de Mobilitate Urbana Durabila si a transportului alternativ, accesibila tuturor celor prezenti. Concursul…

- Primaria Sectorului 4, prin Direcția Mobilitate Urbana Sector 4, a inceput inscrierile pentru concursul de ciclism ”Love4Bike”, organizat sambata, 22 septembrie, incepand cu ora 9.00, in Parcul Tineretului din București. Adresat elevilor claselor IX-XII, din Sectorul 4, evenimentul, al carui punct…

- Un solist instrumentist a castigat in premiera Marele Premiu si Trofeul Festivalului National de Folclor "Strugurele de Aur", manifestare ajunsa la cea de-a XVIII-a editie si desfasurata de joi pana sambata, la Alba Iulia. Violonistul Iulian Balutel, de 18 ani, elev la Colegiul National de Muzica "George…

- Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad a fost invitat de guvernatorul Provinciei Hainan (Republica Populara Chineza) la o vizita care marcheaza aniversarea infratirii celor doua comunitati. Invitația vine dupa ce in luna mai a acestui an, o importanta delegatie de oameni de afaceri din…

- 3 suspecți cu virusul West Nile la Buzau, din care un barbat internat 3 persoane din Județul Buzau sunt suspecte de infecție cu virusul West Nile. Specialiștii din cadrul Direcției Județene de Sanatate Publica au trimis probe prelevate de la cei 3 pacienți la Institutul Victor Babeș…

- ”Dialog intre acuarela si pictura in ulei” este denumirea expozitiei ce a fost vernisata joi, la Muzeul Judetean ”Teohari Antonescu” de catre pictorul ecuadorian Mauri Virtanen, medaliat cu aur la mai multe editii ale concursului international Open Doors organizat la Giurgiu si membru al sucursalei…