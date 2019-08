Povestea călătoriei pe bicicletă, la mii de metri înălțime, până în Nordul Indiei – eveniment caritabil la Lugoj Marți, 27 august, incepand cu ora 19, la Cinema Bela Lugosi din Lugoj, veți putea asista la o noua poveste a aventurilor din seria „The Road & The Happiness”. Silviu Cadia va va povesti cum e sa te aventurezi prin munții din Nordul Indiei pe bicicleta și ce presupun astfel de calatorii. In 2015, Silviu Cadia a pedalat aproape 4.000 de kilometri din Romania pana in Iran pentru a intreba oamenii ce inseamna pentru ei fericirea, iar anul trecut a urcat pe doua roți pe unul din cele mai inalte drumuri din lume, trecatoarea Khardung La (5.360m) din regiunea Ladakh. Anul acesta, tot pe… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

