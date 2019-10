Portugalia, bulversată de nașterea unui bebeluș fără chip Colegiul Medicilor din Portugalia a suspendat, sub presiunea opiniei publice, un obstetrician suspectat de neglijenta pentru ca nu a depistat malformatiile unui copil care s-a nascut fara chip, eveniment ce a bulversat Portugalia, relateaza miercuri AFP, citeaza Agerpres. Medicul, suspendat marti seara timp de sase luni in urma hotararii adoptate in unanimitate de consiliul disciplinar al Colegiului Medicilor, era deja vizat de alte sase plangeri, dintre care cea mai veche dateaza din 2013. Consiliul disciplinar a decis sa deschida o ancheta dupa aceasta nastere, prezentata in media. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Un medic suspectat de neglijenta a fost suspendat de catre Colegiul Medicilor din Portugalia, deoarece nu s-a ocupat de malformatiile severe ale unui nou nascut fara chip. Acest eveniment a socat intreaga tara, potrivit AFP.

- Medicul, suspendat marti seara timp de sase luni in urma hotararii adoptate in unanimitate de consiliul disciplinar al Colegiului Medicilor, era deja vizat de alte sase plangeri, dintre care cea mai veche dateaza din 2013. Consiliul disciplinar a decis sa deschida o ancheta dupa aceasta nastere,…

- Colegiul Medicilor din Portugalia a suspendat, sub presiunea opiniei publice, un obstetrician suspectat de neglijenta pentru ca nu a depistat malformatiile unui copil care s-a nascut fara chip, eveniment ce a...

