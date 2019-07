Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) si firma de avocatura Hausfeld prezinta, marti, detalii despre actiunea juridica demarata de companiile de transport rutier din Romania impotriva unui cartel de producatori de camioane, care s-au inteles asupra preturilor, intelegere descoperita…

- Otto Broker intra in acționariatul i-Asigurare.ro, platforma de asigurari self-service inființata in 2011. In cursul lunii iunie Otto Broker și i-Asigurare.ro au semnat un acord, in urma caruia i-Asigurare va coopta brokerul in structura de asociați, avand ca obiectiv sa creasca ritmul de dezvoltare…

- Guvernul Romaniei dorește sa suplimenteze pentru 2019 contingentul de lucratori nou-admiși pe piața forței de munca din Romania cu 10.000, conform unui proiect de Hotarare, elaborat de Ministerul Muncii. Practic, se va ajunge la 30.000 de muncitori non-comunitari cu drept de munca in țara noastra.…

- Transportatorii au anunțat ca marți ies in strada, cu 800 de mașini, in Piața Constituției pentru a protesta fața de proiectul de lege privind „ridesharing”. Reprezentanții Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) susțin ca proiectul de lege ce vizeaza reglementarea…

- Comisarul european Corina Crețu raspunde atacurilor lansate de liderul PSD. Liviu Dragnea, la adresa ei. Dragnea a acuzat, astazi, ca votul dat in Consiliul de miniștri pentru a transmite scrisoarea de avertisment catre Romania, semnata de Frans Timmermans, o pune in dificultate pe Corina Crețu,…

- Cu ocazia praznuirii Sfantului Mucenic Hristofor, UNTRR adreseaza tuturor transportatorilor romani cele mai calde urari de sanatate, fericire, prosperitate și succes in afaceri Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania adreseaza cu prilejul praznuirii Sfantului Mucenic Hristofor,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita demiterea presedintelui Consiliului Concurentei, considerand ca acesta se implica in modificarea legislatiei in favoarea unor companii pe care declara ca le protejeaza.

- ''Niciodata in istoria umanitații și niciodata de aici inainte nu va exista ceea ce spune domnul Calin Popescu-Tariceanu și anume un consens politic major. Pot sa existe negocieri, pot sa existe compromisuri, dar consens politic major pe o astfel de tema nu va exista niciodata. Eu de aceea ma declar…