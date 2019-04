Poporul chinez iubeste pacea, iar tarile nu ar trebui sa se ameninte unele pe altele cu folosirea fortei, a declarat marti presedintele Chinei, Xi Jinping, in deschiderea unei ample parade pentru marcarea a 70 de ani de la crearea Marinei chineze, relateaza Reuters.



Xi Jinping supervizeaza un amplu plan de modernizare a Armatei de Eliberare a Poporului (PLA) prin dezvoltarea tuturor tipurilor de armament, de la avioane nedetectabile la transportatoare aeriene, in contextul in care Beijingul isi sporeste prezenta in Marea Chinei de Sud, aflata in disputa, si in jurul Taiwanului autonom,…