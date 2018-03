Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu are cuvinte dure la adresa a doi colegi ai sai: Florin Iordache și Claudiu Manda, pe care i-a numit „habarniști” și carora le-a recomandat sa „nu mai faca pe deștepții. Deputatul este nemulțumit ca nu i s-a permis sa candideze la funcția de vicepreședinte al PSD, pe motiv…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s a intalnit astazi cu cele 5 mari companii producatoare de imunoglobulina umana reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. Potrivit Ministerului Sanatatii, in cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca…

- Deputatul PNL, Cezar Preda, membru in Comisia de control al SRI, a precizat ca nu poate incadra suspendarea lucrarilor Colegiului Național de Informații „in zona lucrurilor bune sau a lucrurilor rele”, subliniind insa ca respectiva instituție era utila in ințelegerea modului in care funcționeaza SRI.

- Deputatul PNL Cezar Preda, membru in Comisia SRI, a declarat, miercuri, ca este de parere ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, este „singurul om care a primit o diploma nemeritata” din partea Colegiului National de Informatii (CNI), afirmand ca formarea oferita de institutie era utila.

- Deputatul PNL Cezar Preda, membru in Comisia de control a activitatii SRI, reactioneaza la informatia ca SRI urmeaza sa inchida Colegiul National de Informatii si sa-i retraga diploma ministrului Eugen Teodorovici, cel care a declarat acum cateva luni ca a primit o diploma fara sa mearga la cursuri.…

- Apel disperat al autoritatilor romane catre comunitatea internationala in criza imunoglobulinei, medicament vital pentru viata a sute de pacienti diagnosticati cu imunodeficienta primara. Fara nici macar o singura doza de ser in depozite, Ministerul Sanatatii au decis sa declanseze mecanismul de protectie…

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca Romania cere ajutorul UE si al NATO pentru criza de imunoglobulina din cauza incompetentei si a populismului PSD. "Din cauza incompetentei si populismului, Romania cere ajutorul UE si NATO pentru criza de imunoglobulina. Sute de pacienti…

- Cum nu s-a reusit rezolvarea crizei imunoglobulinei, aparute inca de anul trecut, la nivelul Ministerului condus de catre Sorina Pintea s-a luat decizia declansarii Mecanismul European de protectie civila, in vederea asigurarii cantitatii de imunoglobulina de care pacientii romani au mare nevoie – si…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta, luni seara, ca a luat decizia de a declansa mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei.

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii șefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP) au decis, marti, in prima sedinta, ca presedintele acestui for legislativ sa fie senatorul PSD Daniel Butunoi. Vicepresedinte este deputatul PNL Victor Paul Dobre, iar secretar va fi deputatul ALDE…

- Comisia de ancheta pentru activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, a avut marti, 27 februarie, prima sedinta de la infiintare. Membrii comisiei au ales conducere acesteia.Presedinte va fi senatorul PSD Ionel Daniel Butunoi, vicepresedinte va fi deputatul PNL Victor Paul Dobre, iar secretar…

- Opozitia a acuzat, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Muncii depuse de PNL, fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului Muncii si promisiunile fara acoperire ale PSD, la randul sau, reprezentantul ALDE admitand ca lucrurile sunt perfectibile, dar ca partidele aflate…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Cristian Grasu, a declarat, la sfarsitul saptamani trecute, ca producatorii de imunoglobulina au inceput sa solicite reinscrierea pe piata din Romania, criza acestor produse urmand sa se indrepte catre o rezolvare. „Au inceput sa ...

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi considera ca orice diagnoza asupra bilantului efectuat de ministrul de Interne, Carmen Dan, ar conduce la ideea ca demisia din functie a acesteia reprezinta "singura solutie", precizand ca numirea unui profesionist la conducerea MAI "ar fi solutia optima". "Orice diagnoza…

- Deputatul PSD Dambovița, Claudia Gilia continua deplasarile in teritoriu. Joi, 8 februarie, deputatul Claudia Gilia a mers in localitațile Bilciurești și Cornești. S-au purtat disacuții cu cetațenii și aleșii locali din cele doua comune și i-a asigurat ca pentru Guvernarea PSD este important ca fiecare…

- Aflat la primul mandat in Parlament, deputatul liberal Daniel Olteanu, fost prefect al județului Vaslui, a trimis in cursul anului trecut catre membrii guvernului și alte instituții ale statului 27 de intrebari și interpelari, a avut 23 de propuneri legislative inițiate, a semnat cinci moțiuni de cenzura…

- USR critica modul in care ministrul Muncii a raspuns nelamuririlor din spațiul public cu privire la salarizare. Deputatul Cristian-Gabriel Seidler a precizat ca Lia Olguța Vasilescu nu a facut altceva decat sa prezinte cifre alambicate, fara a lamuri situația. USR critica modul in care ministrul Muncii…

- Prognozata pentru finalul acestui an, punerea in functiune cu calatori a liniei de metrou din Drumul Taberei ar putea dura mai mult de jumatatea anului viitor. Termenul ar fi oricum mult mai optimist decat cel cuprins in ultimul program de guvernare, care estimeaza punerea in functiune efectiva abia…

- Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca facilitatile sunt acordate printr-un act normativ care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017,…

- Locotenent colonelul (r) SRI Daniel Dragomir l-a acuzat, intr-un interviu la Antena 3, pe deputatul de Bacau Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, reprezentatul USR in Comisia parlamentara de control a activitații SRI, ca ar fi omul generalului SRI Dumitru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Juncker a atasat mesajului un comunicat in care o felicita pe Dancila si din partea Comisiei. El isi evoca discursul despre "starea Uniunii din septembrie", in care aminteste ca a spus ca "Uniunea Europeana nu ar fi intreaga fara Romania" si adauga ca "Romania nu ar fi intreaga fara ancora constanta…

- Dupa cum era de asteptat, deputatii si senatorii de Arad au votat conform deciziei luate inainte de catre conducerile centrale. Senatorul Mihai Fifor, care este si ministru si deputatii Dorel Caprar, Adrian Todor si Florin Tripa, de la PSD, au votat pentru. Explica Dorel Caprar: „A fost o schimbare…

- Sorina Pintea, ministru propus al Sanatatii, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului, cu 19 voturi „pentru”, 5 „impotriva” si 3 abtineri. Deputatul USR, Tudor Pop, care a asistat la audiere, a postat pe pagina sa de Facebook un comentariu mai lung…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 se va reuni marti intr-o sedinta in care va fi analizat raportul final pe aceasta tema."Maine, Comisia de ancheta pentru alegerile din 2009 va discuta raportul final",…

- Presedintele Comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, Oana Florea, a declarat, luni, ca va depune in Parlament un proiect de lege prin care persoanele care refuza sa se prezinte la Comisia de ancheta sa fie pedepsite cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau cu amenda penala in valoare…

- Europarlamentarul Viorica Dancila o are ca asistenta locala, pe Adriana Botorogeanu, inculpata în al doilea dosar de la DNA al lui Liviu Dragnea privind angajarile fictive de la Consiliul Județean Teleorman. Botorogeanu este inculpata, alaturi de Liviu Dragnea,…

- Deputatul USR, Tudor Pop, a scris marti pe Facebook ca una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul de europarlamentar este "una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, de catre Liviu Dragnea, fapte pentru care Liviu Dragnea este trimis…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei se reuneste la finalul lunii. Iordache: Nimeni nu s-a grabit sa depuna amendamente Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, a declarat, marti,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a explicat, miercuri, initiativa de a impune suma de 200.000 de euro drept prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, precizand ca si Comisia de la Venetia a spus ca este necesara o suma mare, lucru pe care l-ar sti si ministrului Justitiei.

- Politicienii au si ei emotii la venirea lui Mos Craciun. Cei mai multi spun ca au fost cuminti, asa ca au impodobit bradul, si-au lustruit ghetele, unii au chiar ghetuțe si spera ca mosul n-o sa-i uite, informeaza Digi24.Deputatul Florin Iordache spera ca Mos Craciun sa fi vazut cat de harnic…

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, un proiect de lege care excepteaza zeci de companii de stat de la aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, printre care TAROM, Posta Romana, METROREX, CFR, TRANSGAZ si TRANSELECTRICA. Proiectul…

- Comisia pentru legile Justitiei a reluat, marti seara, lucrarile la proiectul care modifica Legea organizarii judiciare, cu muzica clasica rasunand difuz in boxe, presedintele acestui for, deputatul PSD Florin Iordache, precizand ca nu se va pleca spre casa pana nu se finalizeaza raportul.…

- Senatul voteaza astazi modificarile la Statutul Magistratilor Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Arhiva. Proiectul legislativ privind Statutul Magistratilor intra marti, 19 decembrie, în plenul Senatului, în calitate de for decizional pentru dezbatere…

- Daca anul trecut, criza lemnului de foc a afectat puternic mii de comunitați locale din Romania, anul acesta situația este mult mai grava. Criza artificiala de resursa lemnoasa din Romania a declanșat haosul in piata lemnului de foc. Este afectata in primul rand populația care iși permite cu greu…

- Deputatul USR n-a trecut cu vederea afirmatiile liderului senatorilor PSD, facute in plina sedinta de plen, astfel ca l-a reclamat in doua directii. O plangere a depus-o la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). O sesizare, la Comisia de disciplina a Senatului. “Nu doar eu am fost…

- Deputatul USR, Cosette Chichirau, a depus luni o plangere impotriva senatorului PSD, Serban Nicolae, la Comisia de disciplina a Senatului, pentru afirmatiile jignitoare publice la adresa sa si a formulat o petitie la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru aceleasi fapte.

- Deputatul USR Stelian Ion, membru in Comisia speciala pentru legile Justitiei, a precizat, joi, referindu-se la amendamentele depuse la Codurile penale, ca PSD-ALDE intentioneaza sa reconfigureze unele infractiuni, scopul fiind acela de a „curata” Parlamentul de dosare. „Ceea ce este cuprins in aceste…

- Comisia de la Veneția a facut public un raport in care recomanda, printre altele, autoritaților de la Chișinau sa modifice legislația pentru a permite cetațenilor din diaspora sa contribuie la finanțarea proiectelor politice din R. Moldova. Anterior, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a solicitat…

- Parlamentarul PSD Marius Budai, membru in Comisia pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a declarat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca investițiile din primele luni ale anului au fost mai mari cu 3,6% fața de anul trecut, depașind astfel nivelul atins de guvernarea tehnocrata.

- Liberalii trag un semnal de alarma legat de Legile Justiției. Deputatul PNL, Ovidiu Rațchi, a afirmat marți ca social-democrații se vor afla „intr-o situație foarte dificila in cazul in care Comisia de la Venetia va critica legile justitiei, in conditiile in care Guvernul Romaniei solicita Ucrainei…

- Criza de imunoglobulina continua si pune in pericol viata a mii de romani. Noile doze trimise in tara de Ministerul Sanatatii nu sunt suficiente, iar medicii spun ca nu rezolva problema pacientilor grav bolnavi.Dupa discutiile de la Guvern la care au participat si medici, rezultatele in criza…