PONTA, replică-fulger pentru DRAGNEA: “Discursul de Hitler din Teleorman nu ne sperie” Iata declarația lui VICTOR PONTA: "Liviu Dragnea uraste PRO Romania si pe mine pentru ca de noi ii este frica / pentru ca spre deosebire de alti oameni nu ne poate cumpara sau speria/ pentru ca fata de Orban sau USR noi stim si vrem sa facem Opozitie / pentru ca oamenii seriosi si de buna credinta scarbiti de ticalosia si paranoia lui vor veni la PRO Romania / pentru ca gasca lui de pedisti si peremisti resapati sunt detestati de popor / pentru ca in sondajele de opinie el este cat un gainat fata de Firea, Iohannis, Tariceanu sau Ponta si asta nu poate sa schimbe / pentru ca orice ordonanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

