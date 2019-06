Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a anunțat, miercuri, pe Facebook, ca partidul sau a fost invitat sa faca parte atât din grupul social-democratilor, cât si din cel nou format de ALDE, En Marche si USR-PLUS din Parlamentul European.

- Victor Ponta a publicat pe Instagram o fotografie facuta miercuri la Parlamentul European, pe hol, unde apare alaturi de Traian Basescu. Poza este replica lui Ponta la o alta poza, tot de la Parlamentul European, in care apare la masa cu Dan Barna, lider USR-PLUS.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a spus miercuri, pe Facebook, dupa ce in presa au aparut fotografii de la o intalnire a sa cu liderul USR Dan Barna, intr-o cafenea din Bruxelles, ca la aceeași masa a discutat și cu pesediști și cu liberali și ca poate sa dea și el o poza 'picanta' cu Traian Basescu:Adevaratii…

- Victor Ponta a precizat, pe contul sau de Facebook, ca a discutat miercuri la Bruxelles cu reprezentanții Grupului Social Democrat și cu cei ai Noului Grup ProEuropa format din Liberali, Democrați și “En Marche", ocazie cu care a purtat discuții și cu reprezentanți ai USR, PSD și PNL. Replica sa vine…

- "Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... problema este daca se poate. Pana una alta, avem PNL - USR - PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura. Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania, plus ceva 'scursura' suplimentara…

- Renate Weber susține, intr-o postare pe Facebook, ca mandatul sau in Parlamentul European, in perioada 2014-2019, a fost un mandat cu „multe realizari și victorii, dar și cateva provocari carora le-a facut fața cu greu”.ULTIMA ORA - Traian Basescu, din nou in fața judecatorilor de la ICCJ:…

- "Daca o problema urgenta nu este solutionata urgent de un decident impotent, las, tranzactionist sau iresponsabil, inseamna ca ea nu este urgenta. Asa ne invata filosoful Tudorel", a scris fostul europarlamentar Adrian Severin, pe Facebook. Severin a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru…