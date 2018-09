Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca, prin forma adoptata in Senat a legii offshore, Romania va pierde 10 miliarde de dolari redevente si taxe si ca deputatii PSD care o vor vota...

- In baza Legii offshore, 50% din productia de gaze va fi tranzactionata pe piata din Romania, pe langa redevente statul urmand sa primeasca si impozitul pe venitul suplimentar, a spus luni Liviu Dragnea, la finalul sedintei grupului social-democratilor din Camera Deputatilor.

- Statul roman va avea, in baza Legii offshore, beneficii majore de 50 din productia de gaze, care vor tranzactionate pe piata din Romania, si impozitul pe venitul suplimentar, in plus fata de redevente, a afirmat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul sedintei grupului social democratilor din Camera…

- Statul roman va avea, in baza Legii offshore, beneficii majore de 50% din productia de gaze, care vor tranzactionate pe piata din Romania, si impozitul pe venitul suplimentar, in plus fata de redevente, a...

- Darius Valcov, consilierul economic al premierului, a declarat sambata ca cine ''ar indrazni'' sa modifice actuala forma a Legii offshore ar trebui condamnat pentru tradare de tara. "Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni…

- "Avem discuții acum pentru o posibila ordonanța de urgența in privința legii offshore. Dupa adoptarea legii, in Comisia de specialitate din Camera Deputaților s-au facut modificari pana in ultimele minute. Au fost discuții, dezbateri. Ceea ce am pus in textul legii nu este la fel de bine definit…

- USR, PNL si PMP nu au votat. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca legea adoptata de Camera Deputatilor, intr-o forma mult diferita de cea adoptata de Senat, va ajuta Romania sa nu mai fie dependenta energetic de rusi. Legea va impune operatorilor sa plateasca impozite progresive pe venituri suplimentare,…