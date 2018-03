Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Șeful PSD a vorbit despre o discuție telefonica dintre Ponta și George Maior, in care cei doi vorbeau despre alegerea membrilor Guvernului Ponta 1. Fostul premier neaga vehement acuzațiile privind implicarea SRI in formarea guvernului pe care l-a condus. ”Minte! El insuși a fost la…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Victor Ponta a facut o dezvaluire-bomba despre iubita lui Liviu Dragnea! Conform fostului șef al PSD, Irina Tanase, actuala iubita a lui Dragnea, a fost motiv de negociere intre președintele Camerei Deputaților și George Maior și Florian Coldea, cand ultimii doi conduceau SRI.”Cand il ruga…

- ”In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20:00 sa discutam despre cum va arata noul Guvern. M-a sunat Victor Ponta sa ne vedem in seara respectiva, dar…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Femeia care a atras cele mai multe priviri de la Congresul PSD, ocupanta unui fotoliu în primul rând, între doua doamne cu greutate în partid, logodnica lui Liviu Dragnea are un CV destul de bogat la cei 25 de ani ai ei.

- Audierea lui Florian Coldea trebuia sa inceapa la ora 11.00, dar fostul prim-adjunct al directorului SRI a intarziat, intrand in sala in jurul orei 11.20. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca este convins ca Florian Coldea "nu va deserta" in comisie secrete ale SRI.…

- Antrenorul echipei Gaz Metan Medias, Cristi Pustai, a fost dezamagit de atitudinea pe care jucatorii sai au avut-o in timpul meciului pierdut, luni, cu scorul de 3-0, pe terenul formatiei Dinamo, in prima etapa din play-out-ul Ligii 1. "Din pacate, astazi am aratat rau, am fost o echipa…

- Liviu Dragnea a fost susținut la Congresul PSD de Viorica Dancila si Gabriela Firea, dar și de iubita lui (25 de ani). Premierul Viorica Dancila a spus ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Liviu Dragnea. ”Sigur ca da. De ce as spune nu?", a afirmat Viorica…

- Intrebat daca vrea sa faca un anunt, dat fiind faptul ca iubita sa era prezenta in sala, Liviu Dragnea a replicat: ”Astazi nu. La Congres? Am partidul in suflet”. Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul…

- Ioan Rus, fost vicepremier in guvernul Nastase și fost ministru al Transporturilor in guvernul Ponta, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Rus susține ca PSD nu are nevoie de convocarea Congresului extraordinar, deoarece Liviu Dragnea folosește forul suprem doar pentru reglari de conturi și imparțiri…

- Deputatul independent Remus Borza nu exclude nimic in ceea ce o privește pe Viorica Dancila, premierul Romaniei. "Viorica Dancila, cel puțin in aparența, nu e omul unei astfel de surprize (n.r. referindu-se la un nou centru de putere), dar nu se știe niciodata. Se mai poate umfla tarața. Poate sa…

- Dragnea: Nu am fost la vreo onomastica a lui Maior sau Coldea. Prea mult vorbim despre securisti Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. "Nu am avut sa ma vad cu Maior în…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. Dragnea spune ca va da toate detaliile in comisia SRI, negand ca s-a intalnit cu George Maior in weekend, asa cum a aparut in presa.

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- "Organizatia judeteana Hunedoara a Partidului Social Democrat il sustine neconditionat pe domnul Liviu Dragnea in functia de presedinte al PSD", se arata in textul rezolutiei ce a fost votata de membrii PSD prezenti la Conferinta judeteana.In rezolutie se mentioneaza sustinerea pe care…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, nu este de acord cu inființarea unei secții speciale pentru investigarea procurorilor. Jurnalista Sorina Matei ii reamintește ca la inceputurile luptei anticorupție din Romania, chiar el a condus o astfel de secție.Citește și: SURSE - George…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- Kovesi prezinta bilantul DNA, in lipsa ministrului Justitiei, dar in prezenta presedintelui DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017. Evenimentul are loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM, acestia dand aviz negativ cererii de revocare. Toader a anuntat…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior , ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand ca erau niste intalniri informale ale unor oameni care au relatii formale.

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu va face vreo propunere referitoare la pastrarea sau nu in aparatul guvernamental a lui Darius Valcov, dupa ce fostul ministru și primar, actual consilier al premierului Viorica Dancila, a fost condamnat, in prima instanța, la 8 ani de

- "PNL solicita responsabilitate din partea tuturor parlamentarilor si le solicita sa voteze pentru respingerea in Camera Deputatilor a aberatiilor fiscale din OG 4/2017 (...). Din cauza Codului Fiscal garantat de Liviu Dragnea toti salariatii incadrati cu jumatate de norma vor primi salarii mai mici…

- Pesediștii au taiat 45 de milioane de euro din bugetul județului nostru, banii de investiții in drumuri, spitale și școli. Acum taie și banii familiilor aradene”, spune consilierul PNL Razvan Cadar. Care, ironic, continua: „Nu vrem sa fim, totuși, incorecți! Nu toți vor primi bani mai puțini. Parlamentarii…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca DNA a refuzat sa-i dea o copie dosarului sau, in speța TelDrum, in format electronic, fiind nevoit sa il copieze doar in format pe hartie, iar acest lucru ar costa foarte mult, ”un miliard de lei”, pentru ca este format din…

- E pasionant razboiul pe care il duce PSD, grupat, normal, in jurul liderului sau, Liviu Dragnea, cu generalul Lucian Pahonțu și implicit cu SPP, serviciul secret condus de general de aproape 13 ani. Pare o furtuna noua in paharul de apa pe care-l consideram țara, dar nu e deloc așa.

- In ciuda deciziilor lui Liviu Dragnea, Vioricai Dancila și intregului Cabinet de miniștri de a renunța la SPP, Calin Popescu Tariceanu, dar și ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu renunțasera la SPP. Potrivit Antena 3, și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar fi renunțat…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- PSD și-a instalat al treilea Guvern intr-un singur an. Executivul Vioricai Dancila a trecut fara probleme de votul Parlamentului, iar Liviu Dragnea a oferit primele reacții. Acesta a lansat o serie de ironii la adresa Comisiei Europene care și-a manifestat ingrijorarea fața de modificarile aduse…

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Iohannis, despre prezența unor persoane cu dosare penale, in noul Guvern: ”Persoanele in curs de a fi cercetate penal, sau cu condamnari nu au ce cauta in fruntea statului”, a transmis, marți, la Palatul Cotroceni, președintele Romaniei, dupa discursul susținut in fața ambasadorilor acreditați la București.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa si faca Guvernul si nu alte institutii, informeaza Agerpres.ro. Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a confirmat luni ca in sedinta conducerii partidului care are loc la sediul din Kiseleff nu se vor discuta propuneri de ministri in Guvernul care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.

- Analistul politic Cristian Pârvulescu afirma ca actuala criza politica generata de "fortarea" demisiei unui nou prim-ministru este expresia unei viziuni "localiste", care pune pe primul plan "interesele de partid si pe cele personale ale unui lider" în raport…

- Admitand ca la momentul la care dadea de inteles ca nu va mai calca pe la Cotroceni cat timp va fi presedinte Klaus Iohannis nu s-a gandit ca s-ar mai putea schimba Guvernul PSD-ului, acum ca Mihai Tudose a demisionat, Liviu Dragnea s-a vazut nevoit sa uite ce si-a propus. Astfel ca si-a anuntat prezenta…

- Ciolos: Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii Liderul Platformei Romania 100, Dacian Ciolos, a precizat luni, referitor la demisia premierului Mihai Tudose, ca daca vor fi alegeri anticipate, organizatia isi va asuma sa fie parte a acestei solutii, adaugand ca majoritatea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Victor Ponta ii transmite lui Mihai Tudose ca singura soluție pentru rezolvarea crizei este sacrificarea ministrului de Interne Carmen Dan."Problema e ca PSD asigura guvernarea Romaniei. Trebuie sa ințelegem daca Guvernul e al Romaniei sau e Guvernul pe persoana fizica Liviu Dragnea. El are…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca 2017 a fost un an "foarte plin si tensionat", cu multe "razbunari" si "fumigene", insa coalitia majoritara a reusit sa puna in practica programul de guvernare. "Un an foarte plin, foarte tensionat, mult prea tensionat,…

- Primariile nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in acest an, cel tarziu la rectificarea din vara se va lua in calcul eventuala suplimentare a sumelor in functie de excedentul pe 2017 si executia bugetara din acest an, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, vineri, el adaugand…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. Pe de alta parte, Liviu Dragnea spune ca discuția despre Casa Regala este una foarte serioasa.

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…

- Guvernul nu sustine initiativa legislativa privind statutul Casei Regale, depusa la Parlament de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, joi, premierul Mihai Tudose in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Replica a venit de la presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, adica numarul…