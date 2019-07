Ponderea alimentelor si bauturilor nealcoolice in totalul cheltuielilor este in Romania de 2, 5 ori mai mare fata de media UE

Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea alimentelor si a bauturilor nealcoolice in totalul cheltuielilor este in Romania de 28%, cea mai mare din Uniunea Europeana, de 2,5 ori peste medie, conform unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania. La polul opus se situeaza Marea Britanie, unde aceasta…

- In statele membre ale Uniunii Europene, 56% din persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani au folosit anul trecut retelele de socializare, cel mai ridicat procent fiind in Danemarca, Belgia, Suedia, Marea Britanie, Cipru, Malta, Finlanda, Olanda, Ungaria, Luxemburg, Estonia, Romania si Letonia,…

- România avea anul trecut cele mai reduse preturi la alimente dintre tarile Uniunii Europene, cu 34,6% mai scazute decât media UE, iar la recreatie si cultura cu 41,6% sub medie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). La bauturi alcoolice si…

- Aproximativ 96,8% dintre romani erau in 2017 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procentaj de proprietari de case din randul statelor membre ale Uniunii Europene. La polul opus se află Germania, unde puţin peste jumătate (51,4%) dintre cetăţeni deţineau…

- Romania si Bulgaria au cele mai scazute cheltuieli anuale pe cap de locuitor pentru prestatiile familiale, de 120 de euro fiecare, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat. Un nivel de sub 200 de euro pe cap de locuitor mai este consemnat…

- Romania se afla, potrivit unui studiu Eurostat realizat in 2019, pe primul loc in ceea ce priveste rata nasterilor in randul adolescentelor. Procentul la nivel national este de 12,3-, mult peste media europeana, de 4-. In tara noastra, unul din zece copii are o mama adolescenta, situatie regasita si…

- Romania este unul dintre statele europene care a reușit in ultimii ani sa mențina una dintre cele mai mici datorii guvernamentale, raportat la PIB, insa in ultimul an aceasta a inceput sa creasca intr-un ritm galopant. Astfel, potrivit datelor Eurostat, la finele anului trecut, România se situa…