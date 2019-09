Stiri pe aceeasi tema

- S-au descoperit noi dovezi ca poluarea aerului poate trece prin placenta unei mame și poate ajunge la fatul din pantec, crescand posibilitatea unor probleme de sanatate viitoare, scriu jurnaliștii de la CNN. Cercetatorii au descoperit ca atunci cand femeile insarcinate respira aer poluat…

- Un grup de cercetatori belgieni a detectat particule de carbon negru in placenta unor femei insarcinate, expuse la poluarea atmosferica pe parcursul graviditatii, potrivit unui studiu publicat marti de revista Nature Communications, citat de EFE. Studiul, condus de profesorul Tim Nawrot de la Universitatea…

- Un pui de urs a patruns in cladire si s-a instalat, ca la el acasa, in toaleta femeilor. In scurt timp au fost chemati specialistii rezervatiei, care au tranchilizat animalul si l-au dus inapoi in padure. Povestea i-a amuzat pe turistii cazati in hotel, care nu au ratat ocazia sa filmeze intregul incident.…

- Cercetatorii s-au concentrat, in ultimii ani, pe modul in care animalele sau fiintele umane absorb particule de plastic din ceea ce mananca. O echipa de experti de la Institutul Alfred Wegener (AWI) a descoperit ca particule de microplastic pot fi transportate pe distante extraordinar de mari in atmosfera…

- Cele mai multe mușcaturi de capușa sunt inofensive, asta pentru ca nu toate sunt purtatoare de boli. Însa exista și capușe care sunt purtatoare de germeni care printr-o singura mușcatura îți pot schimba radical viața.