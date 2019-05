POLIȚISTUL german care a plâns pentru români Martin, polițistul cu origini romanești care a fost surprins lacrimand la Munchen, dupa ce romanii care au stat ore in șir la coada au fost anunțați ca nu mai pot vota, a relatat pentru Pressone ca intreaga situație l-a afectat. ”Am izbucnit in plans la final pentru ca le promisesem compatrioților mei ca vor ajunge sa voteze și o vor face toți. Le vazusem speranța, bucuria și eram incantat ca noi, poliția muncheneza, puteam da o mana de ajutor. Cand a trebuit sa le spun ca votarea a fost oprita și ca nu mai pot vota m-a emoționat tristețea lor, reacția lor”, a explicat polițistul pentru Pressone.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Martin, polițistul german care a încercat duminica sa îi ajute pe diasporenii din Munchen sa voteze organizându-i în interiorul unui perimetru trasat cu ajutorul unor garduri, a povestit pentru pressone.

- Un politist roman din Munchen a facut tot posibilul in seara alegerilor europarlamentare ca romanii care asteptau la coada sa poata vota. Acesta a incercat sa realizeze un perimetru cu ajutorul unor garduri in care a introdus romanii, considerand ca se aflau pe teritoriul consultatului si ca pot vota…

- Martin, polițistul neamț cu origini romane care a fost filmat in timp ce plangea dupa ce i-a anunțat pe romanii care așteptau la consulat ca nu mai pot sa voteze, a povestit pentru Press One ce a simțit duminica noaptea și prin ce stari a trecut in acele momente. In varsta de 31 de ani, Martin spune…

- Dupa alegerile pentru Parlamentul European, ne-a ramas imaginea unui polițist munchenez in lacrimi in fața consulatului roman din orașul german. Facea parte dintr-o echipa a Forțelor Speciale Bavareze chemata sa reinstaleze ordinea in jurul instituției unde cateva mii de compatrioți au incercat sa voteze,…

- In apropiere de Suceava, casa boiereasca deținuta de urmașul domnitorului Moldovei Ionița Sandu Sturdza a fost devastata și parasita dupa retrocedarea de la inceputul anilor 2000. Actualii proprietari, Johannes și Rodica Sturdza, stabiliți la Koln dinainte de Revoluție, n-au reușit sa vanda nimanui…

- Un candidat independent din India a izbucnit in plans in timpul unui interviu dupa ce a aflat ca a primit doar 5 voturi, deși familia lui are 9 membri cu drept de vot. Povestea imaginilor virale este insa mai complicata de atat, relateaza IndianExpress.com , citat de digi24.ro.

- Articolul publicat de reteaua internationala de jurnalisti de investigatie OCCRP, pe baza unor scurgeri de documente, arata ca tranzactii in valoare de peste 470 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul a 1,3 milioane transferuri bancare de la 233.000 de companii.Procurorii anti-coruptie…

- Acum doi ani de zile, un operator privat introducea in circulatie "trenul de noapte cu cele mai bune servicii de pe caile ferate din Romania", scrie Romania Feroviara, blog specializat in domeniul feroviar. Conform sursei citate, la nici doi ani de zile, toate rotile monobloc ale vagoanelor au fost…