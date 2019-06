Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul impușcat mortal la datorie, de un urmarit internațional, avea 43 de ani. Cristian Amariei a fost lovit de gloanțele unui individ urmarit internațional pentru talharie și a suferit rani in zona gatului și a pieptului. Medicii de pe ambulanța au incercat sa-i salveze viața, dar nu au reușit.…

- Jose Antonio Reyes (35 de ani), fost fotbalist la FC Sevilla, Arsenal sau Real Madrid, a decedat, sambata, in urma unui accident auto. UEFA a reactionat imediat si a anuntat ca va face un gest simbolic in memoria fotbalistului, transmite MEDIAFAX.UEFA a confirmat ca, la finala Ligii Campionilor,…

- U Cluj o infrunta pe teren propriu pe Sportul Snagov, in ultimul meci din etapa a 36-a din liga secunda. Partida de pe Cluj Arena a fost prefațata de un moment de reculegere ținut in memoria lui Florian Walter, fostul finanțator al „Șepcilor Roșii", care a murit duminica dupa ce in urma cu o saptamana…

- Un tanar a murit miercuri dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din statiunea Neptun. Barbatul de aproximativ 25 de ani a fost gasit in stop cardio respirator, i s a facut protocol de resuscitare dar din nefericire a fost declarat decesul.Este posibil ca incidentul sa fie un accident de munca.Politistii…

- Peste 70 de politisti din Moldova au participat, ieri, la editia a II-a a Cupei politiei transporturi „Sorin Vezeteu", dedicata colegului ucis pe peronul Garii Burdujeni cu zeci de lovituri de cutit, in vara anului 2017, intr-o zi neagra de mijloc de iulie. Competitorii au ...

- Medicii au anuntat decesul unui copil de 13 ani adus in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul IV al unui hotel din Hunedoara. Medicii din Timisoara au confirmat decesul copilului de 13 ani, din Galati, care miercuri seara s-a prabusit in gol de la etajul I, al unui hotel din Hunedoara.…

- O femeie a ajuns la spital, marți seara, dupa ce a cazut intr-un autobuz RATBV și s-a ranit. Șoferul unui autobuz a franat la trecerea de pietoni semaforizata de pe strada Harmanului din municipiul Brașov (zona CEC), iar din pricina manevrei bruște, femeia s-a dezechilibrat, a cazut in autobuz și s-a…

- Misiune dificila a salvatorilor din Arad. Un turist, intr-un moment de neatentie, a cazut de pe zidurile Cetatii Soimos. Barbatul a ramas captiv intr-o zona greu accesibila, dupa cazatura de la 15 metri inaltime.