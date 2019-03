Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au depistat in doua autoturisme, noua cetațeni straini care au trecut ilegal granița, in Romania. Politistii din Caras-Severin au oprit pe comunicația DN 57, in localitatea de frontiera Comoraște, doua autoturisme, inmatriculate in Romania, conduse de doi cetațeni romani. In…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit intr-un autoturism oprit in trafic, aproximativ 6.000 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, cantitate pe care doi gorjeni intentionau sa o transporte si ulterior sa o comercializeze…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, impreuna cu politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara, au descoperit, ascunși in interiorul unei autoutilitare, zece cetateni straini care incercau sa…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit intr-un autoturism oprit in trafic, aproximativ 6.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, cantitate pe care doi cetațeni romani intenționau sa o transporte și ulterior sa o…

- Cei doi au fost depistați luni dimineața in jurul orei 6, pe fașia verde, in zona de competența a polițiștilor de la Sectorul Poliției de Frontiera Jimbolia. Se deplasau pe jos, dinspre Serbia spre Romania, la aproximativ 200 de metri de linia de frontiera. Nu iși justificau prezența in zona…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, politisti de frontiera din cadrul ITPF Timisoara au desfasurat, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 1.00, o actiune pentru combaterea migratiei ilegale in cadrul careia au…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat marti opt cetateni cubanezi care incercau sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, deoarece doreau sa ajunga in Spania, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, prin intermediul unui comunicat, relateaza Agerpres.Cei…

- Patru straini au fost prinși ieri, dis-de-dimineața, aproape de granița dintre Serbia și Romania. Polițiștii de frontiera i-au depistat pe „intruși”, pe care i-au legitimat ulterior. Oamenii legii de la Poliția de Frontiera Oravița au stabilit ca este vorba de trei albanezi și un kosovar, prinți in…