Stiri pe aceeasi tema

- Regretatul Ilie Balaci a lasat in urma lui numeroase povești antologice. Victoria memorabila impotriva Italiei, scor 1-0, din 1983, și prestația stralucitoare reușita in fața celebrului fundaș Claudio Gentile au avut un loc aparte in sufletul fostul mare fotbalist. „La acel meci am apelat la orice…

- Un baiețel de nici doi ani a murit la un spital privat din reteaua Sanador, din Capitala, in urma unei interventii care ar fi trebuit sa fie simpla. Clinica nu a dorit sa comenteze cazul nicio declaratie pana cand expertiza medico-legala de la INML nu va stabili cauzele decesului. „Avand in vedere ca…

- Ilie Balaci, unul dintre cei mai buni fotbaliști romani din toate timpurile, le-a transmis copiilor, de cate ori a avut ocazia, placerea de a juca fotbal. „Vreau sa va vad ca jucați razand. Fotbalul este placere. Pe teren trebuie sa te distrezi. Daca azi aveam 20 de ani, Craiova nu ma vindea sub 80…

- Bunica lui Ștefan Alexandru este distrusa de durere, dupa moartea nepotului in varsta de 1 an și 10 luni. Femeia a postat pe contul de socializare un mesaj cutremurator in care le-a cerut prietenilor virtuali, discreție și ințelegere in aceasta peroada. Ștefan Alexandru, in varsta de aproape doi ani,…

- Imagini șocante in Cimitirul Lipovenesc din Tulcea. Mai mulți tineri aflați sub influența bauturilor alcoolice au vandalizat 100 de morminte. In noaptea de sambata spre duminica. tinerii teribilisti au baut in cimitir si apoi au inceput sa distruga crucile si gardurile mormintelor. La fata locului…

- Postul francez de televiziune ARTE a difuzat, recent, in cadrul emisiunii „28 minutes”, un filmulet in care premierul Viorica Dancila si liderul PSD Liviu Dragnea sunt personajele principale. Scenariul satiric are la baza discursul premierului roman din Parlamentul European , Dancila fiind reprezentata…

- O poveste de viața incredibila de viața va emoționa atat publicul, cat și pe cei patru jurați, in ea de-a noua ediție X Factor, difuzata marți, de la ora 20.00, la Antena 1. Julia Alexis, are 27 de ani și vine din Nashille, Tennesse. Ea a fost nascuta in București și a fost adoptata cand era bebeluș…

- Detalii șocante au ieșit la iveala dupa accidentul din Bihor, in care trei tineri au murit carbonizați in mașina. Sambata seara, cei trei voiau sa ajunga la un majorat, dar in ultima secunda au schimbat planul. Din cauza vitezei, masina in care se aflau a intrat sub un TIR, apoi a luat foc. Cei trei…