Polițiștii atrag atenția că hoții nu își iau vacanță: ”Nu lăsa un hoț să îți strice Crăciunul” Polițiștii atrag atenția ca hoții nu iși iau vacanța de Craciun, așa ca au demarat mai multe campanii de prevenire a infracționalitații pe perioada sarbatorilor de iarna. ”Nu lasa un hoț sa iți strice Craciunul” este mesajul polițiștilor transmis catre cetațeni, prin intermediul media. Siguranta copiilor la colindat, Regimul legal de folosire al articolelor pirotehnice, Prevenirea furturilor din buzunare, autoturisme, locuinte, Atentie la consumul de bauturi alcoolice, Conducere pe timp de iarna, Prevenire acte de violenta, Cumparaturi in siguranta sunt temele alese de polițiștii de la biroul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

