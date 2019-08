Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a petrecut joi, in jurul pranzului, pe strada Vasile Alecsandri din Timișoara. Cei doi polițiști aflați in timpul programului au parcat autospeciala de serviciu pe pietonala, langa terasa localului, și au intrat pentru a lua masa. Au fost insa filmați de clienții aflați in societatea comerciala,…

- Un instructor auto din Balș a fost prins baut la volan de polițiștii din Slatina, miercuri dimineața, 17 iulie. In mașina se afla un elev care urma sa susțina examenul pentru permisul auto. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, instructorul a fost prins in…

- Tot pana sambata, 20 iulie, echipele municipalitatii vor lucra si pe strada Miron Barnovski si strada Otilia Cazimir, pana la intersectia cu strada Zmeu. In perioada mentionata traficul rutier pe aceste strazi va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schitele atasate. In…

- In perioada mentionata traficul rutier pe aceasta strada va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. In timpul lucrarilor pe strada respectiva va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situatii…

- In preajma Craciunului din 2015, am publicat articolul intitulat "Intr-un cartier emblematic al Timisoarei e ca in Vestul Salbatic… Oamenii pasnici The post Locuitorii unui cartier din Timișoara solicita prezența poliției in zona, ca sa mai aiba curaj sa iasa pe strada! appeared first on Renasterea…

- In cursul noptii de sambata, 11 mai, in jurul orei 23.50, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, in timp ce se afla intr o misiune de patrulare in zona obiectivelor din competenta a observat un autovehicul stationat in care se aflau patru tineri, pe strada…

- O tanara politista care a fost ranita intr-un accident in judetul Iasi si-a manifestat revolta pe Facebook fata de dotarile proaste ale institutiei, numind autoturismele drept "masini ale mortii". Reactia IPJ Iasi a venit sambata dimineata. Conducerea sustine ca autoturismul implicat in accident corespundea…

- Azi-noapte, in jurul orei 23:45, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a sustras un autoturism ce era parcat pe strada Teleorman din Cluj-Napoca. Prejudiciul a fost estimat la circa 1500 euro. In baza sesizarii, polițiștii s-au…