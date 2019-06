Polițist împușcat morta. Raed Arafat explică intervenția medicilor ''Sistemul nu are numai mașini cu medici. Sistemul are mașini cu paramedici, mașini cu asistenți, iar medici nu ai cum sa pui pe fiecare mașina. Localitatea este la aproximativ 20 de km de Timișoara. Elicopterul era plecat la o misiune cu un nou-nascut de la Targu-Jiu. Se poate verifica. Misiunea a durat ceva mai mult. Elicopterul nu era liber. Dupa raportul de la Timișoara, la 15:05 a intrat primul apel la dispecerat, la 15:06 au fost alertate simultan doua ambulanțe. Cea mai apropiata ambulanța de la Topolovaț, care are asistent in ea, a ajuns in 11 minute, urmata de cea mai competenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alta a fost ranita, sambata dimineața, in urma impactului violent intre doua mașini, produs in localitatea Bobalna din județul Cluj.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului de la Craiova: a rabufnit din cauza lui Ion Iliescu Accidentul…

- Liviu Dragnea a discutat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, și despre o eventuala candidatura la prezidențiale. Liderul PSD a lasat sa se ințeleaga ca nu exclude o intrare in cursa pentru Palatul Cotroceni, daca scapa de o eventuala condamnare la inchisoare cu executare…

- Sistemul de transport public din Timisoara a fost modernizat cu 25 de trotinete electrice. Acestea pot fi utilizate gratuit, prin intermediul unei aplicatii care, deocamdata, functioneaza doar pe telefoanele cu Android.

- Cateva sute de persoane de toate varstele au participat, sambata, la un marș impotriva avorturilor pe strazile Timișoarei, ținand in maini afișe cu mesaje precum „Copiii sunt iubire” sau „Stop varsarii de sange nevinovat”, transmite corespondentul MEDIAFAX.„Marșul pentru viața” a avut loc,…

- Dupa ani intregi de discuții, STPT ar fi de acord sa introduca biletul unic, care va fi valabil timp de cel puțin o ora pe toate mijloacele de transport in comun, masura implementata in mai multe orașe din Romania, dar și in strainatate. Primarul Nicolae Robu spune ca a apreciat ideea venita…

- O persoana a fost ranita, fiind preluata de un elicopter SMURD, in urma unui accident rutier in lant in care au fost implicate patru autoturisme, petrecut joi dupa-amiaza pe DN 22, la intrarea in localitatea constanteana Lumina, potrivit agerpres.ro.Citește și: Orange, Telekom, Vodafone și…

- Zeci de companii din intreg județul Timiș s-au alaturat campaniei „Romania vrea autostrazi”, astfel ca, astazi, la ora 15.00 fix, timp de 15 minute, și-au intrerupt activitatea. Printre acestea s-au numarat cateva fast-food-uri din Timișoara, care au stins becurile la ora 15.00 și au refuzat sa serveasca…

- ​JYSK Romania, retailerul scandinav de mobilier și decorațiuni pentru casa, se alatura mișcarii care sprijina construcția de autostrazi. Astfel, pe 15 martie, de la ora 15.00, timp de 15 minute, cei peste 800 de angajați iși vor intrerupe activitatea. Acțiunea vizeaza cele 73 de magazine din țara, printre…