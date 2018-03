Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata seara, dupa Congresul Extraordinar al PSD, daca are un anunț de facut privind o posibila casatorie, in contextul in care iubita sa a fost prezenta la reuniunea de la Sala Palatului. ”Astazi nu. La congres? Am partidul in suflet”, a declarat Liviu Dragnea.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila l-a sunat astazi si l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului, la congresul de sambata, iar el o va vota cu toata convingerea.

- CEx al PSD | Dragnea: Vor fi 16 vicepresedinti, pentru fiecare regiune, opt femei si opt barbati Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx, ca partidul va avea opt vicepresedinti, unul pentru fiecare regiune, opt dintre acestia fiind barbati, iar opt femei. Liderul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea isi dorea sa o instaleze pe Viorica Dancila in functia de presedinte executiv al PSD, insa anuntul facut de Marian Oprisan, ca va intra in competitia pentru un loc in conducerea partidului, l-a constrans pe presedintele social-democrat sa faca un pas in spate.

- PSD se pregatește de Congresul extraordinar din luna martie, cand liderul Liviu Dragnea dorește un vot de reconfirmare in funcție, din partea colegilor din partid. Deputatul PSD Oana Florea a comentat, la Intervirurile Libertatea, afirmațiile unor membri ai conducerii PSD privind nevoia anunțarii, in…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 16.00. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca in sedinta CExN va fi facuta evaluarea activitatii celor 135 de secretari de stat. Liviu Dragnea declara, dupa sedinta Comitetului Executiv in care Viorica Dancila a fost nominalizata…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat vineri ca saptamana viitoare va avea loc un nou CEx. Intrebat daca va trece la „execuții” in PSD, Liviu Dragnea a avut o reacție incredibila.„Cex-ul o sa-l facem miercuri și cand o sa termin conferința de presa o sa plece anunțurile catre membrii CEx-ului.”,…

- "Deja se impune o comisie de ancheta pentru ca au inceput sa iasa la iveala din ce in ce mai multe informatii", a declarat Liviu Dragnea, dupa ce senatorul PNL Marcel Vela, șeful comisiei de aparare din Senat, a anuntat ca vrea ca premierul Viorica Dancila, vicepremierul Paul Stanescu și șeful PSD,…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. La audieri vor fi invitați și premierul Viorica Dancila, și vicepremierul…

- Noua sesiune parlamentara vine cu mai multe provocari pentru coaliția PSD-ALDE. Cei de la Putere au anunțat proiecte ambițioase, in acest an: Legea pensiilor, Fondul Suveran de Dezvoltare, Codul Administrativ, legea parteneriatului public-privat, care ar modifica legislația actuala in mare parte și…

- Liderul PSD Liviu Dragnea spune ca numirea lui Darius Valcov, fost ministru delegat pentru buget și al finanțelor publice, judecat in doua dosare de corupție, in funcția de consilier al premierului Viorica Dancila nu este o surpriza, intrucat acesta este „un om de o valoare rara”, care a contribuit…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca nu a auzit despre intentia premierului Viorica Dancila de a adopta prin OUG modificarile la Codul penal si la Codul de procedura penala, el catalogand aceste aprecieri drept „petarde”. Solicitat sa comenteze posibilitatea adoptarii modificarilor…

- Ultima relatare legata de Lucian Pahontu a fost facuta de Liviu Dragnea luni seara, dupa investirea Guvernului Dancila. „Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu - probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta - el a spus in mai multe intalniri publice in…

- "Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind…

- Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos. Imediat dupa investirea guvernului…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, in plenul Parlamentului, reunit pentru a se pronunta prin vot asupra investirii Guvernului Dancila, ca premierul desemnat Viorica Dancila are avantajul ca a stat 9 ani departe de politica interna. „Doamna Dancila are avantajul ca a stat 9 ani…

- Cseke Attila declara ca „mai mult decat in alte cazuri, de data aceasta, acest Guvern va trebui sa aiba intr-adevar eficienta, pentru ca practic, intr-un an si o luna, partidele de guvernamant schimba al doilea prim-ministru, suntem la al treilea prim-ministru. Nu se mai poate continua asa, la fiecare…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Liderul social-democratilor Liviu Dragnea a declarat, la intrarea la sedinta CEX a PSD în care se bat în cuie numele ministrilor din cabinetul Viorica Dancila, ca nu va fi "niciun ministru cu probleme de integritate" pe lista de nominalizari.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat vineri, inainte de ședința CEx, ca au existat consultari cu toți membrii partidului, iar Viorica Dancila a respins cateva propuneri.'Unele propuneri nu au fost acceptate de Viorica Dancila', a spus Dragnea, la sediul PSD, care a precizat ca in Guvernul…

- Catalin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a vorbit despre presupusele negocieri pe care le-a avut cu Liviu Dragnea privind numele noilor miniștri. "Am sa va dezamagesc profund. Vreau sa va spun ca nu am avut niciun fel de negociere. Ne-am întâlnit sa punem la punct…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila. Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa…

- PSD va stabili, vineri, intr o sedinta a Comitetului Executiv National, care va incepe la ora 11.00, componenta cabinetului condus de premierul desemnat, Viorica Dancila.Liderul social democrat Liviu Dragnea a explicat ca fiecare propunere care va veni de la organizatiile judetene sau de la membri ai…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat recent ca așa numiții "penali" au liber sa revina in Guvern, odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmație era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice…

- Liderul grupului minoritatilor nationale Varujan Pambuccian a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca la investirea noului guvern votul deputatilor minoritatilor nationale nu va fi compact. Intrebat daca premierul desemnat Viorica…

- Dancila, despre ministri cu probleme penale: Exista prezumtie de nevinovatie pana la condamnare Premierul desemnat Viorica Dancila a fost intrebata, marti, daca va accepta ca ministri cu probleme penale sa faca parte din Cabinetul sau, ea precizand ca prezumtia de nevinovatie exista pana la condamnare,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus ieri ca a cerut amanarea termenului de depunere a formularului 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Problema este ca el a cerut aceasta amanare unui guvern care inca nu exista si care ar urma sa se intalneasca intr-o sedinta pe 31 ianuarie, deadline-ul in vigoare…

- Surse citate de HotNews.ro arata ca liderii PSD se vor intruni in Comitetul Excutiv Național pentru a decide componența noului cabinet condus de Viorica Dancila, premierul desemnat. Mai mulți miniștri ar urma sa fie schimbați, in timp ce o parte se vor regasi și in Guvernul al treilea PSD-ALDE, arata…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme sa…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila ca premier a fost criticata de Comunitatea Coruptia Ucide, care spune ca seful statului a facut un ” gest inacceptabil de complicitate cu PSD” prin aceasta numire. “Lupta noastra ramane aceeasi. Miza noastra ramane aceeasi. Ne vedem…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat pe 29 ianuarie sa fie dat votul de investitura pentru Guvernul condus de Viorica Dancila. "Vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara, comprimand cat ne permit Constitutia…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a prezentat președintelui Klaus Iohannis calitatile umane pe care le are Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE de premier: Este o doamna neconflictuala, o doamna care in permanenta a fost dedicata dialogului, a spus liderul PSD, el precizand ca ar fi normala și o discuție…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat la propunerea de premier anunțata de PSD. Liderul PMP susține ca social democrații au cautat o persoana aservita lui Liviu Dragnea și il indeamna pe președintele Iohannis sa acționeze și sa se implice in jocul politic. Fostul președinte Traian Basescu a…

- Liviu Dragnea vrea modificarea legislatiei astfel încât secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre premier, ci direct de ministri. Liviu Dragnea a precizat ca acest subiect a fost discutat în sedinta Comitetului Executiv al PSD în care a fost nominalizata Viorica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat în august, anul trecut, la Scoala Politica a Femeilor social-democrate, ca nicio femeie din partid nu l-a înselat, iar cele în care a investit încredere, au rasplatit înzecit

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?“, a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea…

- Catalin Ivan a afirmat ca discursurile frumoase și laudelor imparțite intre Liviu Dragnea și șefii de organizații locale social democrate sunt pregatite "ca pe vremuri", facand referire la perioada de dinainte de decembrie 1989. Catalin Ivan: Liviu Dragnea de cateva luni bune nu mai conduce…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

