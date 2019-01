Stiri pe aceeasi tema

- Politia a impuscat si ucis un barbat care a amenintat cu o arma intr-o scoala din statul american Oregon, pe fondul unei dispute privind custodia, nimeni altcineva nefiind ranit, au anuntat autoritatile, relateaza Associated Press.

- Atacul a avut loc in orașelul Newtownabbey. O banda a intrat peste cei cinci romani și i-a atacat cu bate de baseball. Oamenii au fost batuți cu bestialitate și lasați intr-o balta de sange, relateaza BBC News. Poliția considera ca atacul este unul bazat pe ura. O vecina a romanilor, care le-a sarit…

- Agresiunea a avut loc intr-o scoala chiar din capitala Beijing. Potrivit autoritatilor din cartierul Xicheng, din vestul capitalei, atacul a avut loc la ora locala 11.17 (ora 05.17, ora Romaniei), iar atacatorul a fost arestat. Oricat ar parea de curios, acest tip de atac intreptat impotriva…

- Conform Reuters, parinții studentului au acționat in judecata statul coreean la inceputul anului 2018 pentru uciderea fiului lor. Baiatul, in varsta de 22 de ani, și-a pierdut viața la cateva zile dupa ce a ajuns inapoi in Statele Unite in coma. Potrivit autopsiei, Otto Warmbier a murit deoarece…

- Directorul și o invațatoare de la Școala din Șag au avut o altercație verbala, luni seara, pe holurile unitații de invațamant, in timpul unei ședințe cu parinții. A fost chemata Poliția, care i-a amendat pe amandoi. Cei doi au fost chemați și la Inspectoratul Școlar Județean Timiș pentru a da lamuriri.…

- Politia este in cautarea unui barbat, in varsta de 51 de ani, din Floresti. Acesta este da disparut de la data de 5 noiembrie. Oricine are informatii despre el este rugat sa sune de urgenta la 112.

- Un barbat a fost identificat la scurt timp, de polițiști, dupa ce a accidentat un pieton, l-a dus la spital, apoi s-a facut nevazut. Accidentul s-a petrecut sambata dimineața, pe Bulevardul Tabacari din municipiul Fagaraș, cand șoferul fugar a accidentat un barbat, in varsta de 68 de ani, in timp ce…