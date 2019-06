Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost impuscat in timpul unei misiuni desfasurate in localitatea Izvin, judetul Timis. Reprezentantii SNPPC au transmis cu aceasta ocazie un mesaj in care ii condamna pe politicienii care nu au luat masuri pentru siguranta politistilor. "Si a mai plecat dintre noi un coleg sa si faca datoria…

- Un politist de 43 de ani a fost impuscat mortal, duminica dupa-amiaza, pe raza localitatii timisene Izvin, in timp ce se afla intr-o misiune de prindere a unui talhar dat in urmarire nationala, pentru ca avea de executat o condamnare, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. "Se pare ca barbatul…

- Cristian Amariei, la doar 43 de ani, a murit, fiind impușcat in gat și-n piept de un urmarit internațional. Polițistul avea informații ca prin zona urmeaza sa treaca mașina urmaritului, a somat șoferul sa opreasca, dar acesta a tras din mașina focuri de arma. Polițistul s-a prabușit la pamant. Polițistul…

- Apar primele imagini de la crima care a ingrozit Romania in acest weekend! Un polițist din Timiș a fost impușcat mortal in timp ce se afla in misiune și incerca sa opreasca masina in care se afla un urmarit international.Mai multe despre acest caz aici: Prima reacție a polițiștilor, dupa ce…

- Bucuresteanul in varsta de 55 de ani, care a fost impuscat mortal, vineri dimineata, pe un fond de vanatoare de pe raza comunei Vidra, participa, impreuna cu barbatul care l-a impuscat, la o partida ilegala de vanatoare, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In aceasta dimineata,…

- Astazi a fost o zi speciala la Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș. Unul dintre cei mai experimentați polițiști timișeni, comisarul șef Adrian Cristian Meșter – șeful Serviciului Criminalistic din cadrul Poliției județene, a decis sa-și atarne uniforma in cui și sa-și armeze pentru ultima data…

- Potrivit unui comunicat transmis de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, s-a dispus schimbarea incadrarii juridice in cazul iubitei politistului Bogdan Dumitrescu, din infractiunea de ucidere din culpa, in infractiunea de omor. „Inculpata G.A. a actionat tragaciul in mod constient, voluntar,…

- Iubita politistului SCCO Bogdan Dumitrescu, Alina Gheorghe, a fost retinuta si urmeaza a fi prezentata unei instante cu propunerea arestarii preventive, procurorii olteni acuzând-o de omor, scrie realitateadeolt.net