- Noua propunere pentru postul de comisar european pentru Piața Interna, Sylvie Goulard, a fost audiata marți de poliția franceza in cadrul unei anchete privind o serie de angajari fictive in Parlamentul European, a declarat o sursa citata de Reuters.Audierea acesteia are loc in aceeași zi in…

- Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat modul cum vor fi repartizate portofolile in Executivul de la Bruxelles. Comisarul european din partea Romaniei a primit portofoliul Transporturilor

- Eurodeputata PSD Rovana Plumb a fost propusa pentru portofoliul Transporturi in Comisia Europeana, conform listei de comisari prezentate marti, la Bruxelles, de presedinta aleasa a executivului comunitar, Ursula von der Leyen, transmite Agerpres. ...

- Sylvie Goulard a fost aleasa de presedintele francez Emmanuel Macron pentru a ocupa postul Frantei in Comisia Europeana, care isi va incepe mandatul pe 1 noiembrie. Ea va trebui insa sa treaca de audierea din Parlamentul European pentru a obtine acest post. Desemnarea a provocat o oarecare impotrivire,…

- "Cazul din Parlamentul European este inchis. Au fost observate nereguli administrative minore, nesistematice si neintentionate. Rambursarea legata de acest dosar a fost efectuata", a declarat agentiei France Presse un purtator de cuvant al PE. In aceeasi zi, secretarul de stat francez pentru…

- „Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis…

- Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 voturi împotriva nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru presedintia Comisiei Europene. Rezultatele votului a fost anuntat de presedintele parlamentului European, David Sassoli. Pentru validarea…