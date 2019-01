Stiri pe aceeasi tema

- Politia belgiana a interceptat patru persoane - trei adulti si o fetita in varsta de 7 ani - care incercau sa se imbarce sambata spre Marea Britanie cu documente de identitate romanesti false, a anuntat marti parchetul, citat de agentia Belga, potrivit Agerpres. Cei patru au incercat sa se urce…

- Trei turisti britanici, inclusiv un copil, au decedat, iar alti patru sunt raniti, dupa ce vehiculul de teren in care se aflau a cazut de pe un pod din Islanda, a anuntat Politia islandeza, informeaza site-ul postului BBC News online.

- Peste doua mii de persoane decedate s-au inregistrat in urma cutremurului de 7,5 grade pe scara Richter, victimele fiind preluate cu o morga mobila si duse la INML pentru identificare, acesta este bilantul prezentat duminica in cadrul exercitiului national "Seism 2018". Medici din Israel, ambulante…

- Votul s-a incheiat la ora 21:00. Rezultatele finale transmise de Biroul Electoral Central le vom afla la ora 22:30. Pana atunci, va lasam cifrele sondajului pe care DC News le-a obținut, pana astazi la ora 21:00, in urma intrebarii: ”Cum votați la referendum?”. Rezultatele noastre au aratat…

- Si romanii din diaspora au mers sa voteze in cadrul referendumului pentru redefinirea casatoriei in Constitutie, cei mai multi dintre ei fiind in Marea Britanie, 4.387 de persoane. Pe locul doi in ceea ce priveste numarul romanilor din strainatate care au mers sa voteze la referendum se afla Irlanda.…

- Trei persoane, inclusiv un copil, au murit intr-o puternica explozie care s-a produs sambata seara intr-un bloc din Chisinau. Cele trei persoane decedate in explozia din sectorul Rascani sunt un barbat de 77 de ani, care a murit la Spitalul de Urgenta, un copil si o femeie, ale caror cadavre au fost…

- Un numar de 3.346 de cetateni romani au votat in strainatate la referendumul pentru redefinirea familiei pana la ora 10,00, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. Potrivit BEC, la sectiile de votare organizate in strainatate se utilizeaza numai liste electorale suplimentare.…