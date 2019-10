Poliţia a descoperit o plantaţie de marijuana sub pardosealea…

Plantatia, dotata cu lampi cu halogen, pompe de caldura si ventilatoare pentru a facilita cresterea catorva sute de plante de canabis, a fost gasita in timpul unei perchezitii a politiei la o cabana izolata din comuna Cagliari, in sudul insulei.



"Politistii care au efectuat perchezitia au ramas uluiti", a scris vineri politia italiana pe contul sau Telegram.



Ofiterii de politie au confiscat un pistol si zeci de cartuse in timpul perchezitiei si au descoperit ca plantatia de marijuana era intretinuta de suspecti prin conectarea ilegala la reteaua de electricitate.