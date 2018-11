Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.360 de absolventi ai universitatilor de medicina si farmacie vor sustine examenul de rezidentiat la Iasi, au anuntat, miercuri, reprezentantii institutiei de invatamant superior. Potrivit rectorului UMF Iasi, Viorel Scripcariu, pentru examenul de rezidentiat din acest an s-au inscris 1.367 candidati,…

- Peste 1.360 de absolventi ai universitatilor de medicina si farmacie vor sustine examenul de rezidentiat la Iasi, au anuntat, miercuri, reprezentantii institutiei de invatamant superior.

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand absolvenții universitaților de medicina și farmacie din țara vor da concursul de intrare in rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, organizat de Ministerul Sanatații. Concursul se desfașoara pe 18 noiembrie…

- Rezidențiat 2018 – 8.420 de candidati s-au inscris pentru cele 4.987 de locuri scoase la concurs (4.357 de locuri pentru domeniul medicina, 405 pentru medicina dentara și 225 pentru farmacie), la nivel national, pentru Concursul de admitere in rezidențiat care are loc, pe 18 noiembrie, in 6 centre din…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) ‘Grigore T. Popa’ din Iasi, gazduieste in perioada 24 – 25 septembrie, sedinta Biroului Comitetului de Bioetica al Consiliului Europei. ‘Suntem onorati ca Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ este gazda pentru o intalnire de asemenea calibru…

- Sotia ministrului Justitiei, conf.dr. Elena Toader, este unul dintre formatorii care vor vorbi la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) intr-o serie de workshopuri despre „Norme si principii de conduita morala si profesionala in mediul academic", care este organizat…

- Toata copilaria și-a petrecut-o prin spitale și de ani de zile se deplaseaza doar cu scaunul cu rotile. Cu toate acestea, boala de care sufera nu a impiedicat-o pe Andreea Nechita sa-și doreasca sa performeze. A terminat Facultatea de Medicina și Farmacie „Grigore T.Popa” din Iași și acum este medic…

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) a luat decizia consolidarii, reabilitatii si refunctionalizarii caminului E1 din fonduri proprii, valoarea totala a lucrarilor fiind estimata la 9,8 milioane de lei, fara TVA. Achizitia a fost lansata deja de catre universitate,…