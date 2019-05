PNL vrea să aplice imediat rezultatele referedumului pe Justiţie. Liberalii cer revizuirea Constituţiei pentru interzicerea amnistiei şi graţierii, în cazul faptelor de corupţie PNL a anuntat, luni, prin vocea Ralucai Turcan, ca va pune imediat in aplicare rezultatele Referendumului pentru justitie. Liberalii solicita in mod imperativ adoptarea legii propuse de PNL privind votul electronic, in urma incidentelor de la votul din diaspora. "Votul de ieri a aratat vointa zdrobitoare a romanilor de a pune capat domniei coruptiei si minciunii! 6 milioane de romani au venit la vot si au spus DA la referendum. Partidului Național Liberal a castigat alegerile europarlamentare si a salvat calea europeana a Romaniei. Este un vot care ne onoreaza si care ne obliga enorm", a transmis… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

