PNL și-a amintit de Moldova Dupa decenii in care zona Moldovei a fost ignorata de guvernele de la București, liberalii și-au amintit, cu doi ani inainte de alegeri, ca nord-estul Romaniei este cea mai saraca zona din țara și are nevoie urgenta de investiții. Reprezentanții PNL din județele Moldovei s-au adunat, așadar, in acest weekend, la Bacau, pentru a discuta […] Articolul PNL și-a amintit de Moldova apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 08 martie a.c., politisti din cadrul Compartimentului de Ordine Publica Bacau au depistat si identificat un tanar de 18 ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din cercetari, politistii au stabilit ca tanarul ar fi patruns in locuinta unei batrane de 81 de ani, din…

- Dupa doi ani de așteptare, județul Bacau are un operator pentru Celula I, Celula II și stațiile de transfer a deșeurilor. E vorba despre Eco Sud, decis de instanța. Județul are operator pentru instalații, dar nu beneficiaza de servicii, „ceea ce e foarte grav in condițiile in care Celula I din Bacau…

- Școala Gimnaziala „Alecu Russo” din Bacau a desfașurat, zilele acestea, mai multe activitați dedicate Zilei Porților Deschise. Cu acest prilej, mai multe grupe de preșcolari de la Gradinițele cu Program Prelungit nr. 27 și 30, insoțite atat de cadre didactice, cat și de parinți, au fost invitate sa…

- – Sunteti cunoscuta, in mediile culturale, academice, ca unul dintre intelectualii de marca ai judetului, ai tarii, insa mai putin vizibila in mediile de comunicare. Cariera dumneavoastra s-a manifestat pregnant in cel putin trei domenii, invatamant, literatura si cultura. Ati fost, imi spuneati,…

- Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) a intrerupt apa in oraș! O avarie aparuta pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, in comuna Margineni, a intrerupt furnizarea apei potabile din aceasta sursa, incepand cu ora 12.00. In jurul orei 18.00, echipele S.C. CRAB S.A. au identificat avaria la aducțiune,…

- Compania Regionala de Apa Bacau a intrerupt apa in oraș! O avarie aparuta pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, in comuna Margineni, a intrerupt furnizarea apei potabile din aceasta sursa, incepand cu ora 12.00. Reprezentanții CRAB anunța ca programul de furnizare a apei va fi restricționat in…

- Compania Regionala de Apa Bacau a intrerupt apa in oraș! O avarie aparuta pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, in comuna Margineni, a intrerupt furnizarea apei potabile din aceasta sursa, incepand cu ora 12.00. Reprezentanții CRAB anunța ca programul de furnizare a apei va fi restricționat in…

- Marți dimineața, in jurul orei 05.30, in municipiul Onești a fost semnalata o avarie de mari dimensiuni. Conducta de aducțiune DN 1000 mm Darmanești – Onești a cedat din cauza uzurii, iar in urma pierderilor inregistrate in sistem a fost intrerupta furnizarea apei potabile pe un tronson important. Compania…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Pacienta, in varsta de 42 de ani, din municipiul Bacau a ajuns, duminica dupa amiaza, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, in stare de soc si cu arsuri de gradul II si III, pe circa 40 la suta din suprafata corpului. Dupa ce a fost stabilizata de medicii de aici, femeia a […]…

- „Astazi e ziua ta”, „Multumesc iubita mama”, „Mama-i glas de inger sfant”, „Iubesc femeia” au fost doar cateva din melodiile care au deschis ieri dupa-amiaza spectacolul dedicat Zilei Femeii, de la Sala Ateneu. „Astazi, chiar daca ma cunoasteti ca solista de muzica populara, voi canta, in prima parte,…

- Ați fost vreodata intr-o mina? Eu, da. La fel ca multe milioane de romani. Ca turist, in mod evident. Chiar și așa, tot am avut inima stransa ghem in piept, de emoții, firește, și nu din cauza claustrofobiei. Este sentimentul pe care il incercam cu toții cand coboram atatea zeci de metri sub pamant.…

- Aud adesea sau citesc in comentariile la articole despre conditiile din penitenciare replici de genul: “Ia mai lasati-ma si cu detinutii astia!”, “Ce le tot plangeti de mila?!” sau chiar “Ordinarii astia de violatori si criminali….”. Argumentele, stiu, sunt mereu aceleasi (si corecte, pe deasupra) –…

- Orașul Targu Ocna a gazduit, luni, Consiliul Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR), la care au participat Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, și Adrian Ionuț Gadea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale. In cadrul acestei intalniri a avut loc…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod galben. Potrivit unei avertizari meteorologice…

- In aceasta seara, o soferita de 23 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe strada 9 Mai, cand a ajuns la intersectia cu Bulevardul Unirii, in sensul giratoriu de la Economic, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei ambulante, care era deja in sens, la volan fiind un tanar de […]…

- Uniunea Salvați Romania condamna decizia luata de ministrul Justitiei de a propune revocarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. Acest subiect a ținut capul de afiș al conferintei de presa susținuta vineri dimineața…

- Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” a gazduit miercuri seara cea de-a III-a ediție a evenimentului „Concert Fara Sfarșit”, un proiect lansat in 2015 de prof. Dana Birzu. Practic, „Concert Fara Sfarșit” a reprezentat ultima manifestare din cadrul programului „Zilele Colegiului Național de Arte «George…

- Festivalul de teatru I.D. Fest, sub egida asociației Ingenious Drama Festival, a organizat in perioada 15-18 februarie Training Camp, ediția a 11-a. I.D. Fest, organizat in totalitate de liceeni, reprezinta un festival care promoveaza implicarea generației actuale in lumea teatrului, ajungand anul acesta…

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pentru acest an, care s-a inscris ca cel mai important proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de luni, a decurs intr-o „atmosfera a concordiei”. Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, a menționat…

- Decat sa faci dreptate cu o noua nedreptate, mai bine lasi lucrurile asa cum sunt. La fel de adevarat este si faptul ca orice schimbare este privita cu suspiciune si neincredere, chiar cu rezistenta manifestata public. Pe de alta parte, atunci cand schimbarile asumate de o entitate administrativa, dublate…

- declara capitanul Științei, Denisa Rogojinaru dupa victoria cu Alba Blaj Știința va ataca play-off-ul Diviziei A1 de pe podium. Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat, voleibalistele bacauane sunt pe locul 3. Inaintea multi-naționalei CSM Targoviște și a revelației Agroland Timișoara. Echipa…

- Demarata la mijlocul saptamanii trecute și incheiata sambata, 17 februarie, campania de donare de sange „Speranța pentru Viața”, organizata de CS Bronx Bacau in colaborare cu Auchan Bacau, a adus sange proaspat in frigiderele Centrului de Transfuzii Bacau. Daca organizatorii și-au propus sa atinga un…

- Ne-am despartit, la final de 2017, de unul dintre cei mai destoinici slujitori ai culturii bacauane (lui i se datoreaza reusita ca in anii ’70 urbea lui Alecsandri si Bacovia sa fi ajuns polul spiritual al Moldovei), tocmai cand ne pregateam sa-l sarbatorim ca nonagenar. Miercuri, 14 februarie, poetul,…

- Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau, in parteneriat cu UPC Business si Direct Group, a organizat astazi, 16 februarie, cu incepere de la ora 11.00, un workshop despre prevenirea și managementul riscurilor cu ajutorul sistemelor de supraveghere video. Evenimentul…

- La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 19.30, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Milcov din Bacau. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca o tanara de 19 ani, din comuna Stanisesti, in timp ce conducea un autoturism…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Dumitru Rusu: …este: teatrul care m-a primit cu brațele deschise; este teatrul care m-a invațat primii pași, ca actor, intr-un teatru profesionist și este teatrul care a știut sa ma faca sa nu-mi doresc un alt teatru! Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastra…

- „Caravana finanțarilor in educație”, organizata de Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est, a ajuns vineri, 9 februarie, și in Bacau. Reprezentanții agenției, Gabriela Bobeanu – șefa Biroului Regional de Informare, Cristina Bodron și Anton Ioja au acordat asistența și informații specializate…

- Desteptarea.ro a intrat in posesia documentului care a dinamitat politica bacauana. Conform ordinului prefectului de ieri, Cristinel Manolache ar fi ocupat ilegal postul de consilier local timp de un an de zile, fara ca nimeni sa sesizeze acest lucru. Acceptand sa candideze pe listele PMP in alegerile…

- Triplusaltul bacauan ramane reprezentat la nivel de varf doar de Georgiana Aniței și Diana Ion. Plecata de la CSM Onești saptamana trecuta, cea mai buna sportiva bacauana din 2017, Elena Andreea Panțuroiu a caștigat primul titlu național pentru noul sau club, CSM București. Sambata, Panțuroiu a obținut…

- Mara Matei, manager de proiect la „Terre des hommes”, se va intalni, pe 6 și 7 februarie, cu reprezentanții a 37 de comunitați din județ in care fundația va face investiții in beneficiul copiilor. „Organizam intalniri cu reprezentanții comunitaților cuprinse in proiectul «Suport pentru infrastructura…

- Intre 29 ianuarie și 2 februarie, in județul Bacau s-au inregistrat 21 de noi cazuri de rujeola, fapt care ne situeaza pe primul loc pe țara. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca in ultima saptamana s-au inregistrat 64 de cazuri noi de rujeola in noua judete…

- O lansare recenta de carte – ,,Implozia lui Melec”, Viorel Savin – a cunoscut și alte doua accente, pe langa cele pe care le-am semnalat deja in ,,Deșteptarea”. Primul dintre ele a fost prezentarea editurii ieșene Princeps Multimedia, Iași, de catre Filomena Corbu, director, și poetul Daniel Corbu.…

- Asociația Casa de Ajutor Reciproc Flexicredit, apare și in Bacau. Dupa feedback-ul membrilor din regiunea Moldovei, CAR Flexicredit a hotarat sa ofere serviciile sale și in Bacau. Pornind din Suceava, CAR Flexicredit s-a extins de-a lungul vremii și in Botoșani, Pașcani, Iași, Roman și București avand…

- In țara analfabeților funcțional, in care absolvenții facultaților nu pot ințelege ceea ce citesc, s-au trezit unii mari specialiști in limba romana. Și daca nu mai sunt plagiate, dosare facute de DNA sau alte pretexte pentru a inlocui argumentele politice, s-a ajuns la circul de astazi. Ca „pamblica”…

- Caricaturistul Victor Eugen Mihai (VEM) implineste (nu va vine sa credeti) fix 50 de ani, pe 30 ianuarie. De ziua lui, artistul isi face (ne face) un cadou pe masura: expozitia de caricatura „VEM – 50”, care va fi deschisa publicului marti, 30 ianuarie, ora 17.00, la Galeriile ALFA Bacau. Prima caricatura,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut recent un discurs la intalnirea cu ambasadorii straini acreditați la București. N-am sesizat in expunerea sa niciun fior cultural, ci doar un limbaj politic lemnos, calțos, cu accente de putregai scos dintr-o naftalina expirata. N-am aflat din discursul sau nimic…

- Astazi, de la ora 12.00, la SIF Moldova (etj. 11), are loc lansarea volumului „Instant story”, semnat de Mihai Buznea. Gazetar cu ani nenumarati in paginile ziarelor locale si centrale, dar si pe sticla televizorului, primul director al ziarului Desteptarea, Mihai Buznea a publicat mai multe volume…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza astazi, 23 ianuarie 2018, ora 11.00, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Romane din 1859. Dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei (5 ianuarie 1859, la Iasi) si al Tarii Romanesti (24 ianuarie 1859, la Bucuresti)…

- Mihai Banu ar fi primit de la doi subcontractori, carora le facilitase obtinerea unor lucrari castigate de o firma din Bucuresti, pana la 11% din sumele incasate pentru executia lucrarilor, potrivit rechizitoriului prin care fostul deputat a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie sub acuzatia…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este … Beatrice Teișanu: … o rampa de lansare. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest teatru. Am „aterizat” la „Bacovia” in octombrie 2017. Primii pași pe scandura scenei i-am facut cu timiditate și frica din cauza necunoscutului, dar cu o dorința arzatoare…

- In perioada de pregatire, lidera Diviziei A, CSM Bacau va disputa amicale exclusiv cu formații din primul eșalon Lidera Diviziei A la handbal masculin, CSM Bacau ia pulsul Ligii Zimbrilor. Acolo unde iși dorește sa evolueze din sezonul viitor. Deocamdata, contactele „csmeilor” cu zimbrii se limiteaza…

- La cenaclul literar „Octavian Voicu”, condus de poetul Petru Scutelnicu, a avut loc lansarea volumului „Le mangeuses de rouge a levres de Casablanca” (Rovimed Publishers, Bacau, 2017), traducerea in limba franceza de catre autor, Doru Ciucescu, a volumului „Mancatoarele de ruj de buze din Casablanca”,…

- Interviu cu Giuseppe Torboli Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Giuseppe Torboli: O a doua și o foarte importanta ocazie de a lucra și de a-mi dezvolta abilitațile de actor și de manuitor de papuși/marionete. Spectacolul cel mai de suflet este? Momentan sunt in cautarea unui spectacol care…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat licitația pentru vanzarea bunurilor societații Uton, din Onești, aflata in faliment și dizolvare. Licitația va avea loc pe 5 ianuarie, in București, iar prețul de pornire este de 33,5 milioane lei. „Astfel – a explicat ANAF -, vor fi duse la…

- Am o intrebare la care nu multa lume va putea sa raspunda: Cine a ajuns la putere printr-o lovitura de stat in Romania, cine a interzis toate partidele politice din țara, mai puțin unul, cine și-a bagat in inchisoare dușmanii politici iar pe alții a ordonat sa fie asasinați, cine și-a pus presa in slujba…

- Zilele acestea ne-am bucurat de sarbatorile Craciunului si le vom continua pana la Boboteaza, cum ii sta bine romanului. Ne-am adresat urari de sanatate, de bucurii, fericire si belsug, verbal, prin SMS, e-mail sau telefon. Fie ca toate sa se implineasca! Cred ca o urare speciala ar trebui sa o adresam…

- Iata ca a mai trecut un an de cand Teatrul Municipal „Bacovia” și-a reconfigurat identitatea, și-a stabilit noi parteneri, a dezvoltat programe incercand sa atraga cat mai multe segmente de public. Ne-au trecut pragul tinerii din Comanești, Onești, Moinești, din comunele Tatarași, Cleja, Margineni,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bacau si Oradea și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat peste 120.000 de lei și aproape 10 kg. de cannabis, in urma a 2 percheziții efectuate la persoane banuite de trafic de droguri de risc. La data de 20…

- Ca in fiecare an, Mos Craciun vine incarcat de daruri, pentru cei mici, dar si pentru cei mari. Povestea spune ca, in Ajun, crestinii de pretutindeni anunta prin colinde si cantece Nasterea Domnului Iisus Hristos: „Astazi s-a nascut Hristos/ Mesia chip luminos/ Laudati si cantati/ Si va bucurati!” Nici…