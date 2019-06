Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal face un apel catre toate fortele politice sa sustina pactul politic propus de presedintele Klaus Iohannis, a declarat, miercuri, presedintele formatiunii, Ludovic Orban. Potrivit acestuia, "cand poporul se exprima direct prin referendum, vointa exprimata de cetateni trebuie…

- Seful statului va fi prezent la sediul central al PNL de la ora 18,30, a mentionat sursa citata. Partidul National Liberal aniverseaza vineri 144 de ani de la infiintare printr-un eveniment care va avea loc la sediul central al partidului. Presedintele liberal, Ludovic Orban, a declarat intr-un interviu…

- "Romania este in primul rand in familia politica a Partidului Popular European, prin Partidul National Liberal. PNL este la masa deciziilor la cele mai importante momente ale UE, iar asta e in beneficiul tuturor romanilor. PPE si, odata cu el, Partidul National Liberal va castiga aceste alegeri si…

- Sibiu este orașul in care președintele Romaniei merge in fiecare weekend. Și este orașul in care va avea loc summitul UE. Acest eveniment facut cu sprijinul PPE și concursul lui Donald Tusk este un cadou pentru Klaus Iohannis in an electoral. La summit-ul vor fi prezenți șefii formațiunii europene,…

- Biroul Executiv al PNL se va reuni, miercuri, la Sibiu, la sedinta urmand sa participe presedintele Klaus Iohannis, presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, si secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White. Inainte de reuniunea BEx al PNL, care va avea loc la Hotel Hilton…

- Biroul Executiv al PNL se va reuni miercuri la Sibiu, a anuntat, luni, presedintele partidului, Ludovic Orban. "Pe data de 8 (mai - n.r.), incepand cu ora 16,00, am convocat Biroul Executiv al PNL. La aceasta reuniune a Biroului Executiv al PNL, dedicata in integralitate dezbaterii agendei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 22 mai sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040". Seful statului a transmis joi pe masa judecatorilor constitutionali sesizarea de neconstitutionalitate…

- Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45 cu PMP, la 17,30 cu UDMR si la 18,15 cu grupul minoritatilor nationale. Vineri sunt programate consultarile cu reprezentantii PSD, de la ora 11,00, si cele cu ALDE, de la ora 12,00. Seful…