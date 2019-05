Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac a implinit azi 80 de ani și și-a sarbatorit ziua la Madrid, in Spania, acolo unde deține turneul care se desfașoara in aceste zile. Ion Țiriac a vrut sa le ofere o zi speciala prietenilor sai și, dupa o zi petrecuta prin Madrid și la turneul de tenis, aceștia au fost invitați la o cina speciala,…

- Rusoaica Maria Sharapova, locul 28 WTA, și americanca Serena Williams, locul 11 WTA, au avut apariții spectaculoase la Met Gala. In timp ce cele mai importante jucatoare din circuit se afla in Spania, unde participa la turneul de la Madrid, Sharapova și Williams au stralucit la Met Gala, unul dintre…

- Guvernul spaniol estimeaza ca incetinirea cresterii economice va fi mai mare decat anticipase in ianuarie și reduce semnificativ estimarile pentru anii urmatori. Astfel, deşi menţine avansul PIB la 2,2% pentru acest an, l-a redus pe cel preconizat pentru 2020 şi 2021, până…

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a proclamat victoria partidului PSOE în alegerile legislative de duminica si s-a aratat dispus sa faca coalitie cu "toate gruparile pentru a guverna în limitele Constitutiei", ceea ce pare a fi, pe lânga comunicarea disponibilitatii,…

- Un roman a rapit un cuplu in Spania. Pe ea a legat-o pe scaunul din dreapta al masinii, pe el l-a incuiat batut in portbagaj. Apoi a fugit de politisti, care l-au prins dupa o urmarire ca-n filme. Politistii din Madrid au vazut apropiindu-se un autoturism cu farurile stinse, desi era ora 1.30 noaptea.…

- Uniunea Muncitorilor Romani din Spania a adus Romania aproape de romani in cadrul unui festival dedicat Zilei Femeii si Zilei Mamei, adus in dar de Martisor pe 10 martie, care a avut loc in Torrejon de Ardoz, Madrid. Uniunea Muncitorilor Romani din Spania a desfasurat, pe data de 10 martie 2019, un…

- În zgomotul creat de lovituri zgomotoase de oale și tigai cțteva sute de protestatare s-au adunat în Madrid la primele ore ale dimineții pentru a marca începutul Zilei Internaționale a Femeii, informeaza Reuters. Femeile- dintre care multe au venit îmbracate…

- Selectionerul nationalei de rugby a Spaniei, Santiago Santos, a anuntat echipa pentru meciul cu Romania, de duminica, de la Madrid, din etapa a treia a Rugby Europe International Championship (REIC) 2019. Potrivit FRR, Santos a apelat la un lot din care 11 jucatori evolueaza in afara Spaniei,…