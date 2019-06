Planul de pace israeliano-palestinian al preşedintelui Trump ar putea fi dezvăluit în noiembrie Planul american de solutionare a acestui conflict se lasa asteptat de luni de zile si prezentarea sa a fost amanata de mai multe ori. El a fost intampinat cu mult scepticism din perspectiva sanselor ca presedintele Trump sa ajunga la ceea ce el numeste "acordul (diplomatic) ultim".



